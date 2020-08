Es sind zwei Welten, die da aufeinander treffen: Die Welt des Fernsehens, die aus kurzen Szenen besteht und Appetit auf mehr machen will. Und die Welt des Blumenfelders Edmund Sturm. Seine Welt besteht aus vielen Details, aus Fachwissen über Schloss und Geschichte.

Sturm hat Zuhörer bei Schlossführungen immer wieder damit verblüfft. Aus dem Stand kann er Jahreszahlen nennen. Er kennt Hintergründe über die Muschelkalkwand und erzählt davon, dass das Schloss in den 1970ern in rund 5000 Stunden ehrenamtlicher Arbeit vor dem Verfall gerettet wurde. Der langjährige ehemalige Ortsvorsteher von Blumenfeld, nach dem inzwischen sogar ein Brunnen im Ort benannt ist, kennt sich aus.

Für die Sendung muss es ein bisschen kompakter sein

Und dann ist da eben noch die andere Welt. Die Welt des Fernsehens. Das Kamerateam möchte etwas über das Schloss wissen. Aber sie wollen es doch nicht ganz so genau wissen, wie es Edmund Sturm schildern könnte. Sie wollen keine ausführliche Schlossführung. Nein, es soll ein kleiner Film herauskommen, der Lust auf mehr macht. Leichte Unterhaltung, die zwar lehrreich sein kann – die man abends vor dem Fernseher aber auch nach zwei Bier noch versteht.

Sturm berichtet von einem Wettbewerb rund um das Schloss. Architekten können sich mit ihren Ideen rund um das Schloss und das Areal des ehemaligen Krankenhauses bewerben – aber sie müssen den Investor mit dem notwendigen Kleingeld gleich noch mitbringen. Moderatorin Anette Krause schmunzelt und sagt: „Ein Schloss mit so vielen Zimmern – wer soll die alle putzen?“

SWR-Team arbeitet an mehreren Stationen

Später erzählt Sturm von verschiedenen Epochen in der Geschichte des Schlosses, von dessen Zeiten als Armen- und Krankenhaus und als Pflegeheim. Doch auch das wird dem Kamerateam zu umfangreich. Anette Krause unterbricht und sagt zu Kameramann Alfred Ruoff: „Hier wird‘s mir zu statisch. Mach doch nochmal ‚ne Supertotale von der Situation.“

Bald ist der Film im Kasten. Und im Oktober wird das Beste davon im Landesschau Mobil zu sehen sein. Für diejenigen, die mit einem kurzen Appetithappen zufrieden sind. Für ausführliche Schlossführungen vor Ort ist Edmund Sturm auch weiterhin bereit.

Das Landesschau-Mobil hat neben Edmund Sturm und dem Blumenfelder Schloss noch weitere Menschen und Orte in Tengen in Szene gesetzt. So war das Kamerateam zu Gast auf dem Campingplatz Hegi-Familien-Camping und beim Bürgerverein Linde in Tengen-Büßlingen.

Sie ließen sich auf historische und mystische Stadtführungen ein und waren in Tengen-Uttenhofen dem Biber auf der Spur. Außerdem gab die Nähe zur Schweizer Grenze ein Thema vor, wie Anette Krause berichtete. Und von einer Auszeit im gleichnamigen Café in Tengen-Weil wird das Kamerateam auch erzählen.