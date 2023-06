Warum bloß ist das Holz des Fensters grau? Einige irritierte Anfragen von Bürgern aus Tengen-Watterdingen hatte Ortsvorsteherin Jennifer Maier zu beantworten. Mitten im Dorf steht das altehrwürdige Rathaus. Und plötzlich war da vorne ein Fenster zu sehen, dessen Holz grau gestrichen zu sein schien.

Bäckerei neu eingezogen

Ansonsten schien alles ganz normal zu laufen im Rathaus. Eben ist die Bäckerei neu eingezogen und hat von Montag bis Samstag morgens geöffnet. Im Eingangsbereich befindet sich eine Infotafel, die die Ortsvorsteherin von dem Watterdingen zustehenden Ortschaftsbudget gekauft hat. Die Tafel ist noch ganz leer, bald sollen dort Bilder von Ereignissen aus dem Dorf zu sehen sein. Ebenfalls im Eingangsbereich befinden sich zwei Regale voller Bücher. Für Ordnung auf den Regalen sorgt Anemone Nutz aus Watterdingen. Leseratten aus dem größten Tengener Teilort können dort alte Bücher einstellen – und neue mitnehmen.

Fragen an die Ortsvorsteherin

Soweit läuft im Rathaus also alles seinen gewohnten Gang. Außer dem scheinbar ergrauten Holz, das das Fenster trägt: Unten, links neben der Eingangstür. Mit dieser Beobachtung wandten sich einige aufmerksame Zeitgenossen an die Ortsvorsteherin. Welchen Grund könnte es haben, dass in einem Rathaus alle Fenster weiß sind – aber vorne unten links wurde das Holz grau gestrichen?

Des Rätsels Lösung

Bei der Eröffnung der neuen Bäckerei verriet die Ortsvorsteherin die Lösung des Rätsels. Es seien nämlich einige Vorschriften zu beachten, wenn man eine Bäckerei betreibt. Unter anderem muss die Querlüftung des Raumes möglich sein. Aus diesem Grunde befinden sich zwei Fenster am Rathaus Watterdingen, die so wirken, als wenn man das Holz grau gestrichen hätte. Das eine Fenster vorne links neben der Eingangstüre. Das andere auf der von vorne aus gesehen linken Seite des Gebäudes. Diese beiden Fenster gehören zum Bäckerei-Verkaufsraum. Und wenn man beide Fenster öffnet, ist der Raum quergelüftet. Bei der Grautönung handelt es sich aber nicht um graue Farbe, wie man auf den ersten Blick vermuten könnte – sondern um Fliegengitter.