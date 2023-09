Selbst wer es am Freitagabend nicht in den Schlosshof von Blumenfeld geschafft hat, konnte die Stimmung mitbekommen. Denn in den sozialen Medien kursierten zahlreiche Fotos und Videosequenzen des letzten Hofkonzertes dieser Saison mit La Diri aus Stuttgart. 175 Gäste hätten den Weg in den Schlosshof gefunden, ist aus Blumenfeld zu hören. „Von den 175 Gästen haben mehr als 100 einfach durchgetanzt, die Stimmung war gigantisch“, blickt der Blumenfelder Thomas Blennemann auf das Ereignis zurück. Er gehört zu denjenigen, die durch das Pionier-Projekt nach Blumenfeld gekommen und dann geblieben sind. Nachbarin Christine Horn unterstreicht, wie sehr sie die Stimmung mitgerissen hat: “Ich habe seit fünf Jahren das erste mal wieder getanzt“, blickt sie zurück und erzählt, wie wohl sie sich beim Konzert gefühlt hat. Blumenfelder Schlossbewohner seien sogar am Tag danach noch in Gaienhofen beim Schwimmen im Wasser darauf angesprochen worden, wie gut das Hofkonzert angekommen sei. „Ich bin einfach nur baff und unglaublich dankbar dafür, wohin sich diese Reihe entwickelt hat“, fasst Nadja Kögel zusammen, die zu Beginn der Schlossbelebung die Hofkonzerte initiiert und immer weiter vorangebracht hat.

In Tengen-Büßlingen fand das Suserfest statt, das der Bürgerverein Linde organisiert und ausgeführt hat. Für zünftige Musik sorgten die Körbeltalmusikanten und die „va-bene“ Combo. Bei Speck- und Lauchdünne, Süßmost und Apfelsuser herrschte am Sonntag reges Treiben. „Die Stimmung ist gut. Es ist ein wunderbares Fest. Ich war schon öfter in der Linde“, sagt Silvia Jäger, die mit ihrer Freundin mit dem Fahrrad von Singen nach Büßlingen zum Suserfest gefahren ist. Stefanie Friemann aus Anselfingen äußert: „Das Wetter ist ja prima. Ich finde die Unterhaltung toll und das Essen ist lecker.“ Boris Werner aus Büßlingen brutzelt Zwiebeln für die Spezialität „Lindenblätz“ und sagt: „Das Fest kommt wieder gut an. Jedes Jahr ist das Interesse groß.“ Und dann muss er sich schon wieder zum Grill drehen und seine Lindenblätz wenden.

Der Bürgerverein Linde setzt sich nicht nur dafür ein, das alte Gasthaus Linde2 wiederzubeleben. Noch viel mehr geht es den Vereinsmitgliedern darum, Begegnungsstätte für das Dorf und darüber hinaus zu sein. „Wir sind motiviert dabei, freuen uns, dass es nach Corona wieder gut läuft und wir für viele Menschen ein Ort sind, an dem man sich treffen kann“, erklärt die zweite Vorsitzende Beate Ritzi. Auch Gruppen mit Wanderern und Radfahrern würden öfter in der Linde einkehren.

Der Bürgerverein hat nun einen öffentlichen Defibrillator gekauft, der im Eingangsbereich der Linde hängt. Es sei der erste öffentliche Defibrillator in der Stadt Tengen, erläutert Ritzi. Der Großteil des Geldes sei vom Bürgerverein finanziert worden, aber auch Menschen aus dem Dorf hätten dafür Geld gespendet.

Damit der Defibrillator auch fachgerecht eingesetzt werden kann, soll es demnächst einen Erste-Hilfe-Kurs für die Bevölkerung geben, den die Tengener Ortsgruppe des DRK durchführt. Und zwar am Montag, 9. Oktober oder Dienstag, 10. Oktober, jeweils 18 Uhr bis etwa 21.30 Uhr. Das Rote Kreuz Tengen wird mit den Teilnehmern erste Hilfe bei verschiedenen gesundheitlichen Notsituationen trainieren. Und eben auch der Umgang mit dem neu installierten Defibrillator wird geübt. Unkostenbeitrag für Mitglieder des Bürgervereins Linde 15 Euro, für Nichtmitglieder 20 Euro. Verbindliche Anmeldungen bis spätestens Freitag, 29. September bei Ehrentraud Ritter (erste Vorsitzende des Bürgervereins), Tel. 07736-7924 oder Beate Ritzi (zweite Vorsitzende, Tel. 07736-7376 oder mittwochs zu den Öffnungszeiten in der Linde.