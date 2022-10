Jens Spahn hat es schon getan. Gregor Gysi ebenfalls. Zuletzt war Cem Özdemir der große Politik-Star. Beim Tengener Schätzele-Markt tummeln sich die Politikgrößen aus ganz Deutschland, um bei der Mittelstandkundgebung hinter dem Rednerpult zu stehen. Und nach zwei Jahren Corona-Pause steht nun fest, welcher Gastredner am diesjährigen Schätzele-Markt sprechen wird. Wie Bürgermeister Marian Schreier mitteilt, wird Thüringens Innenminister Georg Maier (SPD) nach Tengen ins Festzelt kommen.

Bürgermeister Marian Schreier freut sich darüber, dass der Schätzele-Markt endlich wieder auf den Veranstaltungskalender im Hegau zurückkehrt. Er bezeichnet die Mittelstandkundgebung wie in den Vorjahren als Höhepunkt des Volksfestes. Sie findet am Samstag, 29. Oktober, um 14.30 Uhr statt. Rund 2000 Gäste werden dafür im Festzelt erwartet.

„Ich freue mich sehr, dass wir mit Georg Maier einen der profiliertesten Innenpolitiker Deutschlands als Festredner gewinnen konnten. Gerade mit Blick auf die Herausforderungen im Bereich der inneren Sicherheit und des gesellschaftlichen Zusammenhalts ist dies eine ideale Besetzung für die diesjährige Mittelstandskundgebung“, so Bürgermeister Schreier.

Wer ist Georg Maier?

Georg Maier, der gebürtig dem Hegau kommt, ist seit 2017 Innenminister des Freistaates Thüringen. Seit August 2021 nimmt Maier außerdem die Funktion des stellvertretenden Ministerpräsidenten wahr. Ferner gehört Georg Maier dem Bundesvorstand der SPD an. Maier wurde 1967 in Singen geboren und absolvierte dort auch sein Abitur. Er wohnt seit 2018 in der thüringischen Kleinstadt Friedrichroda, wo er auch Mitglied des Stadtrates ist. Er hat drei Kinder aus erster Ehe. Mit seiner zweiten Ehefrau ist er seit 2017 liiert. Das Paar bekam 2020 eine Tochter und heiratete 2022.

Für Marian Schreier (rechts) wird es der letzte Schätzele-Markt als Bürgermeister von Tengen sein. Das Bild stammte aus dem Jahr 2019. | Bild: Uli Zeller

Der Schätzele-Markt in Tengen findet in diesem Jahr zum 732. Mal vom Freitag, 28. Oktober, bis Montag, 31. Oktober, auf dem Festzeltplatz in Tengen statt. Für Bürgermeister Marian Schreier ist es der letzte Schätzele-Markt als Bürgermeister der Randen-Stadt. Nach acht Jahren als Rathauschef sucht er Anfang des kommenden Jahres eine neue berufliche Herausforderung.