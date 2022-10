Beim diesjährigen Bürgerempfang in Tengen war einiges anders als sonst: Die Veranstaltung fand nicht in der Randenhalle, sondern im Bürgersaal statt. Es wurden in diesem Jahr auch keine verdienten Bürger geehrt. Und die Veranstaltung fand als Stehempfang statt. Aber eines hatte Bestand: Die Tengener Stadtkapelle hatte ihren festen Platz beim Bürgerempfang. Die Musiker beendeten ihre drei Stücke mit einem kräftigen „Olé“ und unterhielten damit als erste Musik-Formation im neuen Bürgersaal.

Mit Elan aus der Krise heraus

Der neue Dirigent Jürgen Penl, der seit dem ersten September den Taktstock für die Stadtkapelle schwingt, hatte damit auch gleich seinen ersten Auftritt mit der Tengener Formation mit Bravour bestanden. Und eine Woche später traten die Tengener Musiker beim Wiechser Oktoberfest auf. „Wir starten mit neuem Elan aus der Coronakrise“, sagt Andrea Kroschk als Mitglied des Vorstandsteams.

Der Schätzele-Markt von 28. bis 31. Oktober steht kurz bevor. Eine Mammutaufgabe für die Stadtkapelle, die den Festzeltbetrieb organisiert. Dazu gehört unter anderem der Auf- und Abbau und die Bewirtung. Die Musiker würden sich über jede zusätzliche helfende Hand beim anstehenden Markt freuen. Viele Dinge und Abläufe in der Vorbereitung seien nach zwei Jahren Pause nicht mehr so präsent, räumt Kroschk ein. „Aber zum Glück haben wir immer viele Bilder gemacht und auch immer das Meiste gut dokumentiert“, so die Vorsitzende. Es bleibt die Hoffnung, dass es bis zum Schätzele-Markt keine Maskenpflicht gibt – denn dann würde der Markt abgesagt werden.

Außer dem Schätzele-Markt hätte der Verein aber auch noch weitere musikalische Ziele. Bereits im Oktober starten die Proben für das Weihnachtskonzert am 17. Dezember. Und auch die Jugendarbeit soll weiter in den Vordergrund gerückt werden, deutet Andrea Kroschk an. Mehr soll aber erst nach dem Schätzele-Markt verraten werden.