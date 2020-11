Einmal mehr haben sie es bewiesen: Sie haben ihre Ehrung zurecht erhalten. Beim Bürgerempfang in Tengen wurde letztes Jahr die katholische Frauengemeinschaft geehrt. Eine Würde, die oft verdienten Einzelpersonen zugute kommt, ging damals an eine besondere Gruppe. An einem Stand vor dem Tengener Edeka haben die Frauen jetzt einmal mehr gezeigt, wofür ihr Herz schlägt.

Auch Edith Müller, Rosi Wiehl und Ursula Lohberger (v.l.) gehören am Stand der Frauengemeinschaft zum Team. | Bild: Uli Zeller

Normalerweise treffen sich die Frauen regelmäßig in geselliger Runde im Pfarrheim. Dort tauschen sie sich über das örtliche Geschehen aus und stricken. Der Vorstand organisiert dann den Verkauf am Schätzele-Markt. Vorsitzende Ursula Lohberger erklärt: „Wir haben Socken, Schals, Mützen, Handschuhe oder Babysocken.“

Die Handarbeiterinnen übersprangen eine zweifache Hürde

Dieses Jahr haben die Frauen eine zweifache Hürde übersprungen. Erstens fiel die Strickrunde wegen Corona zum Teil aus. Also klapperten die Frauen eben zuhause mit ihren Stricknadeln weiter.

Und zweitens fiel auch der Schätzele-Markt und damit der Stand der katholischen Frauengemeinschaft der Pandemie zum Opfer. Aber auch diese Hürde meisterte der Vorstand mit Bravour. Die Frauengemeinschaft baute den Stand mit dem Selbstgestrickten vor dem Tengener Edeka auf.

Kunden kommen eigens aus Aach, Gottmadingen und Moos

„Es läuft richtig gut hier am Stand“, fasst Ursula Lohberger von der katholischen Frauengemeinschaft zusammen. Zudem mache der Stand auf dem Parkplatz fast weniger Aufwand als der Auf- und Abbau am Schätzele-Markt. Dass der Stand so gut ankommt, liege auch am SÜDKURIER-Artikel, der auf die Aktion hingewiesen habe, vermutet Lohberger.

„Ich finde es toll, dass diese Frauen so eine Idee hatten“, sagt Susanne Dietz-Vollmer, die im Haus am Mühlebach in Mühlhausen-Ehingen arbeitet und gerade den Stand aufsucht. Die Kunden kamen eigens aus Aach, Gottmadingen oder Moos nach Tengen, um bei der Frauengemeinschaft einzukaufen.

Eine Aktion, die wichtig ist, findet Dietz-Vollmer: „In dieser Zeit können soziale Einrichtungen nicht so präsent sein wie wir uns das wünschen würden. Leider denken die Leute dann nicht mehr an uns.“

Da der Schutz vor dem Virus im Vordergrund stehe, könne man nicht mehr so leicht auf Menschen zugehen und sie von sozialen Projekten wie dem Internat in Mühlhausen-Ehingen begeistern. Entsprechend brächen Spenden weg.

„Der Winter kann kommen“

Der Stand der ehrenamtlichen Handarbeiterinnen kam bei den Menschen offenbar ziemlich gut an. Es seien beinahe soviel Socken verkauft worden wie sonst am Schätzele-Markt, fasst Christa Anzenberger, Vorsitzende der katholischen Frauengemeinschaft, nach der Aktion zusammen. Besonders dankbar sei sie auch dafür, dass der Edeka in Tengen ihnen den Platz zur Verfügung gestellt habe.

Die 15 Frauen der Strickrunde verkaufen Socken und weiteres Selbstgestricktes für verschiedene soziale Zwecke. Damit ist man für die kalte Jahreszeit gerüstet, wie Ursula Lohberger findet: „Der Winter kann kommen.“ Und nach dieser Aktion gilt das nicht nur in Tengen, sondern auch auf der Höri.