So mancher Gemeinderat schlotterte in der Dezemberluft der coronakonform gelüfteten Tengener Randenhalle. Dies war vielleicht auch der Grund, warum man kein Zähneknirschen unter den Gemeinderäten hörte. Denn dazu hätte es vielleicht manchen Grund gegeben. Etwa aufgrund der Tatsache, dass sich die Mehrheit des Rates für den Neubau des Bürgersaales im Tengener Zentrum ausgesprochen hatte. Gut eine Million Euro soll er kosten, rund die Hälfte davon stammt aus Fördermitteln.

Das neue Haushalts-Verfahren Der Tengener Haushaltplan 2021 folgt den Vorgaben des Neuen Kommunalen Haushaltsrechts (NKHR). Er umfasst den Ergebnis- und den Finanzhaushalt. Der Ergebnishaushalt enthält die geplanten Aufwendungen und Erträge. Von solchen laufenden Einnahmen werden beispielsweise Ausbesserungen von Schlaglöchern in den Straßen bezahlt. Der Finanzhaushalt umfasst die geplanten Einzahlungen und Auszahlungen sowie die geplanten Investitionen. Hierzu gehören etwa der neu geplante Bürgersaal für 1,2 Millionen Euro oder die Erschließung von Baugebieten. Die Stadt Tengen hat zum 1. Januar 2019 auf die kommunale Doppik (NKHR) umgestellt. Quelle: Kämmerei Stadt Tengen.

Einige Gemeinderäte äußerten jedoch Bedenken. Auch dass Duschen und Hallenboden der Watterdinger Biberhalle erst später grundüberholt werden sollen, wäre für manchen ein Grund zum Zähneknirschen. In Beuren wird nur der Stichweg repariert – und dies auch nur in reduzierter Form. Gewünscht waren dagegen umfassendere Erneuerungen mehrerer Straßen. Auch die Pausenhöfe und Bodenbeläge der Tengener Nachbarschaftsschule sollen erst zu einem späteren Zeitpunkt erneuert werden.

Der sanierungsbedürftige Glockenturm des Rathauses in Talheim soll erst einmal nur von Experten auf Schäden untersucht werden – die Sanierung wurde verschoben.

Für den Glockenturm des Talheimer Rathauses ist erst mal keine Sanierung drin, der Schaden soll aber untersucht werden. Vorerst jedoch ohne aufwendige Reparatur. Immerhin soll es einen neuen Forstschlepper geben. „Bis jetzt hat der Tengener Forst keinen eigenen Schlepper“, erläutert Bürgermeister Marian Schreier. Für eine Kommune mit viel Wald sei es jedoch wichtig, aus eigener Kraft arbeitsfähig zu sein. Es sei schwierig, wenn man die Geräte von Dienstleistern ausleihen müsse – denn solche Forstschlepper seien nicht immer verfügbar. Außerdem sei ein gut ausgerüsteter Fuhrpark ein Wettbewerbsvorteil, um die guten Tengener Waldarbeiter zu halten.

Revierförster Tobias Müller freut sich über einen Forstschlepper für die Waldarbeit.

Im Bericht über die Haushaltsplanungen aus dem Rathaus ist die Rede von einer „angespannten Finanzlage“. Jedoch habe der Gemeinderat diese durch umsichtiges Planen entspannt, so der Bericht: „Durch die Veränderungsliste im Ergebnishaushalt konnte eine Verbesserung um rund 285.000 Euro erzielt werden.“ Bürgermeister Marian Schreier betont in Anbetracht der Streichungen: „Fast alles, was angedacht war, war notwendig. Aber es konnte nicht alles umgesetzt werden.“ Es handele sich beim Plan um einen konservativen Vorschlag. Wenn sich die Finanzlage bis Sommer bessere, könne man über Einzelbeschlüsse immer noch Geld für weitere Projekte zur Verfügung stellen.

Beeindruckt von solidem Haushalt in kurzer Zeit

Büßlingens Ortsvorsteher Josef Ritzi betonte im Anschluss an die Verhandlungen: „Ich bin sehr beeindruckt, dass trotz Corona in so kurzer Zeit ein so solider Haushalt aufgestellt werden konnte.“ Mit einem Schmunzeln fügte er an: „Ich hoffe, dass nächstes Jahr dann aber doch noch die eine oder andere Maßnahme für die Teilorte abfällt.“ In Tengen-Büßlingen standen beispielsweise die Fassadensanierung der Kita und die Fenstererneuerung im Rathaus auf dem Prüfstand.

So sieht die Gemeinderatssitzung in der Tengener Randenhalle unter Corona-Bedingungen aus: Abstand und Mund-Nasen-Schutz bei viel frischer Luft. | Bild: Uli Zeller

Bürgermeister Marian Schreier kommt zum Fazit: „Die Verhandlungen waren sehr konstruktiv, gut und strukturiert. Wir sind zu einem belastbaren Ergebnis gekommen, das im Januar beschlossen werden kann.“