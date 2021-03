Künftig kann man in den Räumen der Tengener Postagentur auch gleich noch Rollatoren begutachten und Blutdruckgeräte inspizieren. Denn die neue Agentur befindet sich ab April im Sanitätshaus Reha-Service Mick in der Rohrertalstraße, kurz vor dem Ortsausgang in Richtung Watterdingen. „Die Gesundheitsbranche ist ein Bereich, der sehr von den Beziehungen zu den Kunden lebt“, erläutert der neue Betreiber der Postfilliale, Robert Mick. Das sei bei der Post ganz ähnlich wie in seinem Sanitätshaus. Daher ist er gespannt auf die neue Aufgabe.

Bis vor 30 Jahren gab es hier das Schiesser-Werk

Das Gebäude ist barrierefrei – und auch über Tengen hinaus sei es für die Kunden interessant, das Tengener Sanitätshaus und die Post zu besuchen, wirbt Mick. Denn hier gebe es weniger Parkplatzprobleme als in größeren Städten. In dem Gebäude des Reha-Services befand sich bis vor etwa 30 Jahren das Tengener Schiesser-Werk.

Seit dem Jahr 2000 betreibt Robert Mick dort sein Sanitätshaus. Zunächst hatte er das Gebäude gepachtet, später gekauft. „Wegen Corona ist unser 20-jähriges Jubiläum still ausgefallen“, bedauert der Inhaber – freut sich aber umso mehr auf den zusätzlichen Kundenkontakt durch die Post.

Vorfreude auf viel Kundenkontakt

Zuvor befand sich die Postagentur rund 17 Jahre in der Tengener Ludwig-Gerer-Straße neben der alten Grundschule. Die bisherige Betreiberin Gertrud Homburger erläutert: „Es war ein vielseitiger Job – und anspruchsvoll.“ Auch sie habe den Umgang mit Menschen geschätzt.

„Die Menschen haben viele Wünsche – der eine will Geld verschicken, der andere Pakete. Und dann kommt auch mal jemand, der ein Telegramm verschicken will wie früher“, so Gertrud Homburger.

In den 80er-Jahren musste man seine Pakete unten im Gebäude der Tengener Sparkasse abgeben, wo sich heute ein Friseur befindet. Später befand sich die Postagentur in der Wirtschaft Sternen bei Astrid Braun. Und schließlich im Kreativstübchen von Gabriele Steinebach in der Nähe des Stadttors. Anschließend übernahm Gertrud Homburger die Agentur und jetzt Robert Mick.

Eine Veränderung wird es mit dem Wechsel jedoch geben: Post und Postbank trennen sich. Daher wird man in der neuen Filliale nicht mehr seine Postbank-Geschäfte erledigen können.