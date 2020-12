Es gibt viel zu tun. Aber dafür gibt es viel zu wenig Geld. Also ist zu prüfen, was man auf später verschieben kann. So lassen sich die Vorberatungen im Tengener Gemeinderat beschreiben.

Erhebliche Auswirkungen auf Haushalt

Es sei kein leichter Haushalt, der zu planen sei, führte Bürgermeister Marian Schreier aus. „Aber aufgrund der Pandemie gibt es erhebliche Auswirkungen auf die nächsten Haushaltsjahre.“ Auf Nachfrage konkretisiert er, dass sich die Zahlen wohl erst in drei bis vier Jahren wieder auf das Niveau von 2019 vor der Krise stabilisieren können.

Im Verlauf der Sitzung wurde auch über Projekte beraten, bei denen Vertreter einzelner Tengener Teilorte erst einmal tief Luft holen mussten, sich zu Wort meldeten oder sich ernüchtert zeigten. Immer wieder betonte Schreier: „Wir werden auch Dinge nicht machen können, die man tun muss.“ Aufgrund der Pandemie befinde man sich in einer absoluten Zwangssituation, die die Kommune selber nicht lösen könne. Es sei eher ein strukturelles Problem. „Eine Pandemie ist ein Naturereignis wie ein Erdbeben„, so Schreier.

Defizit von über einer Million

Aus dem Vorentwurf des Ergebnishaushaltes von Kämmerer Tonino Christiani gehen folgende Gründe dafür hervor: Die Steuereinnahmen sind zurückgegangen und der Einkommenssteueranteil wurde reduziert. Hinzu kommen Umlagen, die Tengen an den Kreis Konstanz und das Land zahlen muss, sowie hohe Abschreibungen. Insgesamt ergibt sich daraus ein Defizit von über einer Million Euro.

Gemeinsam machten sich Bürgermeister und Gemeinderäte auf die Suche nach Möglichkeiten zum Sparen. Einige Projekte stehen nun auf dem Prüfstand und müssen vielleicht noch einmal um ein Jahr verschoben werden.

Tengen Räte stimmen zu: Auf dem Willberg wird ein 31 Meter hoher Funkmast gebaut Das könnte Sie auch interessieren

Beispiele hierfür sind die Sanierung des Pausenhofs an der Grundschule Tengen, des Glockenturms im Talheimer Rathaus, sowie der Duschen in der Biberhalle in Watterdingen. Welche Punkte verschoben werden und ob das Geld für den neuen Bürgersaal im Tengener Zentrum reicht, wird noch verhandelt. Im Januar wird der Haushalt verabschiedet.