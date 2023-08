Der Kopf schwirrt bei den verschiedenen Bezeichnungen von Fußballvereinen rund um Tengen: In Büßlingen, Watterdingen und Tengen gibt es jeweils einen Fußballverein. Dazu kommt eine Spielegemeinschaft, die ein eigenständiger Verein ist. Und nun soll es eine weitere Spielgemeinschaft geben, die aber kein eigenständiger Verein ist. Aber eigentlich ist alles ganz einfach: Ein Spiel dauert 90 Minuten. Das Runde muss ins Eckige. Und es sollte genügend Spieler auf dem Platz geben.

Bei der Generalversammlung der SG TeWa hat deren erster Vorsitzender Matthias Preter diese bedeutsame Veränderung für die zukünftige sportliche Entwicklung erläutert, wie er anschließend dem SÜDKURIER berichtet: „Wir bilden eine Spielgemeinschaft der aktiven Herrenmannschaften mit dem SV Büßlingen.“ Bereits seit Anfang des Jahres habe es mehrere Gespräche zwischen den Vorstandschaften der SG TeWa und des SV Büsslingen gegeben, um über eine gesamtstädtische Spielgemeinschaft in der Stadt Tengen zu verhandeln. „Die Gespräche sind zur beidseitigen Zufriedenheit positiv verlaufen und führten so zu einer absoluten Win-Win-Situation für beide Vereine“, so Preter.

Markus Dold, Erster Vorsitzender des SV Büßlingen, sprach ebenfalls von konstruktiven und fairen Gesprächen zwischen den beiden Stammvereinen. „Bereits vor einigen Jahren hat es Gespräche über eine Spielgemeinschaft am Randen gegeben“, blickte Dold zurück. Die Gespräche hätten aber leider nie zu einem finalen Abschluss geführt. Um so mehr freue man sich nun, dass ab der Saison 2023/24 zwei aktive Mannschaften unter dem Namen SG TeWaBü starten werden. „Die Jungs kennen sich natürlich alle untereinander, teilweise spielte man bereits in der Jugend zusammen in einem Team, daher benötigte es in den ersten Trainingseinheiten keine lange Phase des Kennenlernens“, so Dold. Zum Start der Spielgemeinschaft überreichte Dold Preter einen Wimpel mit beiden Vereinswappen darauf und dem Gründungsdatum der Spielgemeinschaft. Jeweils ein Wimpel werde ab sofort die Clubheime in Tengen und Büsslingen zieren. Um Missverständnisse möglichst von Anfang an auszuschließen, betonen die Vorsitzenden: Beide Stammvereine, die SG Tengen-Watterdingen sowie der SV Büsslingen existieren autark voneinander weiter. Die Spielgemeinschaft betrifft ausschließlich den Fußballbetrieb der aktiven Herrenmannschaften.

Auch Vorstandswahlen hätten bei der Generalversammlung der SG TeWa angestanden, wie Matthias Preter berichtet. Besonders zu erwähnen sei die Wiederwahl des zweiten Vorsitzenden Lars Unger. Marc Zeller wurde als neuer Schriftführer, Julian Wick und Leonard Jenz wurden als neue Jugendleiter gewählt. Die neue Vorstandschaft besteht jetzt aus folgenden Personen: Erster Vorsitzender Matthias Preter. Zweiter Vorsitzender Lars Unger. Kassierer Dominik Ley und Simon Hofgärtner. Schriftführer Marc Zeller. Jugendleitung: Robert Zienike, Julian Wick und Leonard Jenz. Spielausschuss: Joe Küderle, Pierre Sailer und Jürgen Huchler. Des Weiteren wird die Vorstandschaft durch mehrere Beisitzer ergänzt.

Ein weiterer wichtiger Punkt sei die Vorstellung des Kinderschutzkonzeptes bei der SG Tengen-Watterdingen gewesen. Verantwortlich ist für das Thema Kinderschutz nun Andreas Veit. Er stellt den Verhaltenskodex zum Thema vor. Dieser Verhaltenskodex sei zuvor von mehreren Vereinsmitgliedern in einem Workshop erarbeitet worden und beinhalte Richtlinien für den Umgang zwischen Erwachsenen und Kindern.

Bei der SG TeWa dreht sich übrigens nicht alles nur um den Fußball, wie ein Ausblick auf das kommende Vereinsjahr zeigte. Im Herbst findet wieder die alljährliche Comedy-Veranstaltung statt. Am 18. November komme der bekannte Kabarettist Django Asyl nach Watterdingen. Karten können ab sofort unter matthias@preter.de reserviert werden.