Mit einem kleinen Platzkonzert, mit dem die Chorgemeinschaft Blumenfeld-Tengen-Talheim im Innenhof des Tengener Bürgersaals auftrat, läuteten die Sänger die Weihnachtszeit ein. Wenn alles nach Plan läuft, wird es nächstes Jahr in diesem Areal anders aussehen. Mit dem Haushalt für das nächste Jahr hat der Gemeinderat nämlich den Weg frei gemacht, damit die Umgestaltung der Ortsmitte zwischen Rathaus, Bürgersaal und Ärztehaus im nächsten Jahr abgeschlossen werden kann. Dies kostet 850.000 Euro – Förderungen in Höhe von 740.000 Euro werden dafür beantragt.

Tengen Die Chorgemeinschaft Blumenfeld-Tengen-Talheim begeistert rund 150 Besucher Das könnte Sie auch interessieren

„Mit Ärztehaus und Bürgersaal sind die größten Bausteine zur Gestaltung der Ortsmitte schon umgesetzt. Jetzt folgt die Gestaltung der Freiflächen“, so Tengens Bürgermeister Marian Schreier. Für den Anbau eines Ganztags- und Mensagebäudes an die Tengener Nachbarschaftsschule wurden für das kommende Jahr 800.000 Euro eingestellt. Hier wird ebenfalls noch eine Förderung beantragt. Gestiegen sind auch die Beträge fürs Personal. Kostete das Personal die Stadt im Jahr 2022 noch 3,8 Millionen Euro, so sind es im kommenden Jahr 4,15 Millionen. Vor allem handle es sich dabei um Tarifsteigerungen.

Nächstes Jahr soll es auf der Freifläche zwischen Rathaus, Bürgersaal (links) und Ärztehaus (rechts) anders aussehen, wenn es nach dem Willen des Gemeinderats geht. Der Rat hat entsprechende Mittel im Haushalt für die Umgestaltung der Freiflächen für das nächste Jahr zur Verfügung gestellt. | Bild: Uli Zeller

Nachdem Ärztehaus und Bürgersaal in Betrieb genommen wurden, soll nun auch die Feuerwehr ein neues Gebäude bekommen. „Die Planung wird sicher nicht im Jahr 2023 abgeschlossen sein, sondern auch 2024 noch laufen. Wann dann ein Bau beginnen kann, ist vom Gemeinderat noch nicht entschieden“, erläutert Schreier auf Nachfrage.

Die Prioritätenliste der Stadt Tengen Die ersten drei Punkte der Liste sollen nächstes Jahr an- oder weiterlaufen: 1. Wohnraum schaffen für Geflüchtete. 2. Einen Anbau für die Tengener Nachbarschaftsschule für den Ganztagsbetreuungsbetrieb. 3. Photovoltaikanlagen auf Randenhalle und der KiTa St. Vinzenz Tengen. Auf dem vierten Platz steht das Feuerwehrhaus, das 2023 zwar noch nicht gebaut werden soll – aber die Planungen sollen beginnen.

„Wir haben diesen Haushalt in einer sehr schwierigen weltwirtschaftlichen Lage aufgestellt. Trotz drastischer Teuerungen ist es gelungen, einen ausgewogenen Haushalt zu schnüren“, fasste Marian Schreier im Gemeinderat zusammen. Der Haushalt sei solide. Und dass man ihn noch im alten Jahr beschließen könne, sei nicht selbstverständlich.

Das Haushaltspaket für das kommende Jahr konnte noch in diesem Jahr geschnürt werden. Im mit einem Christbaum geschmückten Bürgersaal stellte der Gemeinderat die Weichen für das anstehende Haushaltsjahr. | Bild: Uli Zeller

Thomas Wezstein (Freie Wähler) sagte im Gemeinderat: „Die Aufstellung war nicht einfach. Aber die Zahlen sehen doch verhältnismäßig positiv aus. Die Stadt Tengen startet auf einer guten Grundlage ins neue Jahr.“ Michael Grambau (SPD/Freie Bürger) betonte: „Das ist ein guter Haushalt. Wir hoffen, dass die Gesamtentwicklung so weiter geht.“ Und Albrecht Finsler (Sprecher der CDU): „Die Planungen haben sich gelohnt. Den Haushalt kann man so beschließen.“

Das Tengener Rathaus im Schnee. Das Haushaltspaket für das kommende Jahr, das auch zahlreiche Projekte der Verwaltung betrifft, konnte noch in diesem Jahr geschnürt werden. | Bild: Uli Zeller

Aufgrund des hohen Plus, das sich zum Jahresende andeutete, merkte Thomas Wezstein von den Freien Wählern an: „Das Wegenetz in Tengen ist nicht das Beste.“ Man hätte ja auch noch Sanierungen der Wege in die Planung nehmen können. Bürgermeister Marian Schreier sah darin kein Problem. Unterjährig könne der Gemeinderat jederzeit überplanmäßig beschließen.