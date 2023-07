Wenn sich mehrere Tausend Menschen aus Singen auf den Weg zu einem Treffen machen würden, würde das viel Aufmerksamkeit erregen. Die Größenverhältnisse von Tengen-Talheim sind dagegen anders, wenn sich eine Gruppe aus dem Dorf auf den Weg zum alljährlichen T(h)alheimer Treffen macht. „In diesem Jahr ist es eine Delegation mit 17 Teilnehmern“, berichtet Ortsvorsteher Robert Mick. Bei insgesamt 115 Einwohner finde er dies einen besonders beachtlichen Prozentsatz.

Auch Tengens Bürgermeister Selcuk Gök fährt zum Treffen mit, das in diesem Jahr in Thalheim an der Thur in der Schweiz stattfindet. Das letzte Talheimer Treffen in Thalheim / Thur fand vor 22 Jahren statt. Rund 200 Gäste aus Deutschland, Österreich, Rumänien und der Schweiz werden in diesem Sommer vom 7. bis 9. Juli dort erwartet. „Ich bin gespannt, wie sich das gastgebende Thalheim seit dem letzten Mal entwickelt hat“, bringt Mick seine Vorfreude zum Ausdruck.

Eine Tradition in großen Zyklen In Tengen fand das letzte T(h)alheimer Treffen im Jahr 2013 statt. Im nächsten Jahr 2024 werden die Menschen aus den rund 30 Orten mit dem Namen T(h)alheim wieder in den Hegau eingeladen und sich in Tengen und seinem beschaulichen Talheim treffen. (zel)

In Europa gibt es mindestens 28 Dörfer, Orts- oder Stadtteile mit dem Namen Talheim, Thalheim, Dalheim oder Dahlheim. Seit 1960 treffen sich Delegationen jährlich zu einem frohen Fest in einem dieser Dörfer und Gemeinden, es findet ein reichhaltiger kultureller Austausch statt, ist von vielen ehemaligen Teilnehmern dieser Treffen zu hören. Das Fest hat jeweils einen ortstypischen Charakter. Im Schweizer Thalheim findet in diesem Jahr beispielsweise ein Alphornkonzert statt. Bei einem ökumenischen Gottesdienst wird dann das T(h)alheimer Kreuz an die nächste Gastgemeinde übergeben – in diesem Fall an Tengen-Talheim.

Der Ortsvorsteher Robert Mick aus Tengen-Talheim freut sich auf das T(h)alheimer Treffen. Ein Schild in Tengen-Talheim zeigt die verschiedenen Dörfer, Städte und Teilorte mit dem Namen T(h)alheim. | Bild: Uli Zeller

Der Tengener Edwin Keller stammt ursprünglich aus dem Teilort Talheim. Auch wenn er inzwischen schon lange Jahre in Tengen als Gewerbetreibender tätig ist, fühle er sich auch immer noch als Talheimer, berichtet er gegenüber dem SÜDKURIER. Seit vielen Jahren fährt er mit zu den Talheimer Treffen. „Ich freue mich auf den Austausch mit Gewerbetreibenden. Es ist interessant zu sehen, wie es an anderen Orten läuft im Vergleich zu Tengen“, beschreibt er einen Grund für die regelmäßige Teilnahme.

Entstanden ist das T(h)alheimer Treffen übrigens in den 1950er-Jahren, so informiert die Schweizer Gemeinde Thalheim an der Thur auf ihrer Internetseite. Damals gab es noch keine Postleitzahlen. Briefe wurden daher häufig falsch zugestellt – und landeten in einem falschen T(h)alheim. Aus dem persönlichen Kontakt der Bürgermeister von Talheim bei Heilbronn und Talheim im Landkreis Tübingen (später nach Mössingen eingemeindet) wurde ein Kontakt der Gemeinden – und nach einem Sängertreffen in Thalheim im Aargau in der Schweiz nahm die Idee eines regelmäßigen T(h)alheimer Treffens Gestalt an.