Der Netzbetreiber ED Netze treibt die Modernisierung seiner Versorgungsnetze voran und ersetzt in den Tengener Ortsteilen Talheim und Uttenhofen bestehende Freileitungen durch ein leistungsfähiges Erdkabelnetz, heißt es in einer Pressemitteilung. Damit investiert der Netzbetreiber 550.000 Euro in die Versorgungssicherheit der Region.

Die Anforderungen an das Stromnetz hätten sich laut Pressemitteilung im Zuge der Energiewende verändert. Um diesen Herausforderungen gerecht zu werden, werde das Stromnetz in den Ortschaften modernisiert und schrittweise unter die Erde verlegt. „Unser Ziel ist es, das Netz widerstandsfähiger gegenüber Umwelteinflüssen zu machen, die Störanfälligkeit zu reduzieren und die Übertragungsfähigkeit zu erhöhen, um eine zuverlässige Energieversorgung sicherzustellen“, sagt Kommunalbetreuer Thomas Sauter bei einem Termin vor Ort.

Insgesamt seien etwa sechs Kilometer Niederspannungskabel im Auftrag von ED Netze verlegt worden. Die Bauleute begannen damit, Hausanschlüsse zu installieren und gleichzeitig Leerrohre und Breitbandkabel im Boden zu verlegen. Anschließend wurden die Stromkabel im Gehweg zusammen mit dem Breitbandkabel verlegt. Die Freileitung im Tengener Ortsteil Talheim wurde bereits entfernt, während die in Uttenhofen voraussichtlich bis Mitte November abgebaut sein wird, heißt es weiter in der Pressemitteilung.

Beide Bauabschnitte seien in enger Zusammenarbeit mit der Stadt Tengen durchgeführt worden. Bürgermeister Selcuk Gök betonte vor Ort: „Bei den Tiefbauarbeiten nutzen wir Synergien und verlegen gleichzeitig Glasfaser. Ohne die Partnerschaft mit ED Netze wären wir mit diesem Projekt nicht so weit fortgeschritten.“ Bauleiter Jürgen Birkenberger ergänzt: „Die Koordination zwischen der Stadt Tengen und ED Netze hat vorbildlich funktioniert und verlief reibungslos“, freut er sich. Das Netzgebiet von ED Netze umfasst im Westen die Region südlich von Freiburg bis zum Hochrhein und reicht im Osten nördlich von Villingen-Schwenningen bis zum Bodensee.