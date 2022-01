Es wirkt fast so, als wäre die Zeit stehen geblieben. Mitten in Tengen-Weil steht eine gelbe Telefonzelle – genau an dem Ort, an dem im ausgehenden letzten Jahrtausend ebenfalls eine solche gelbe Zelle stand. Ein Telefon sucht man darin aber vergebens. Man kann auch nirgends seine alten Groschen einwerfen.

Allerdings hat der gelbe Kasten eines gemeinsam mit einer klassischen Telefonzelle: Sie kann dazu dienen, Kontakt zu einer anderen Welt aufzunehmen. Zu einer Welt aus Abenteuern, Träumen und Erlebnissen. Denn in den Regalen der umgebauten Telefonzelle stehen jede Menge Bücher.

Aus einem Wunsch wird schnell Wirklichkeit

„Wir haben uns schon seit längerer Zeit einen Bücherschrank in Tengen-Weil gewünscht“, erinnert sich Gisela Pfeiffer. Aber es sollte etwas Besonderes sein. So äußerte Pfeiffer ihren Wunsch gegenüber ihrem Nachbarn Stefan Blum. Dieser wusste Rat: Ein Arbeitskollege hatte eine Telefonzelle in seiner Garage stehen. Und er hat sie dann auch tatsächlich den Weiler Bürgern zur Verfügung gestellt.

Konrad Frank und Rupert Meßmer haben die Telefonzelle schließlich zum Bücherstüble umgebaut. Sie berichten: „Ein neuer Boden musste in die alte Telefonzelle.“ Auch hätten sie neue Scheiben eingesetzt. Und auf das Dach kam eine Solaranlage. „Denn wir Weiler denken schon lange nachhaltig“, betont Ortsvorsteher Roland Meßmer. Mithilfe des Panels geht in der Zelle auch nachts das Licht an.

Für jeden etwas dabei

Egal ob Romane, Ratgeber oder Kinderbücher – der Bücherschrank lädt Menschen aus Weil und anderen Orten in seine kleinen vier Wände ein. Von Kochrezepten über Basteltipps bis hin zu leichter oder auch anspruchsvoller Unterhaltung ist darin alles zu finden.

„Es dürfen Bücher ausgeliehen und wieder zurückgebracht werden“, erklärt Gisela Pfeiffer das Prinzip. Aber man könne auch Bücher hineinstellen, herausnehmen oder tauschen. Der Bücherschrank sei für alle Leseratten offen. Und Pfeiffer hatte noch nicht einmal ausgesprochen – da kamen schon die ersten Weiler Bürger mit einem Stapel Bücher vorbei.