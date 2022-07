Wasser marsch! Einmal mit dem Strahlrohr um die Wette spritzen. Diese Aktion kommt beim Programmpunkt „Spiel und Spaß mit der Feuerwehr“ bei den Kindern ab acht Jahren immer gut an. Und bei schönem Wetter geht es danach noch mit Karacho die Wasserrutsche runter. Das ist nur einer von 25 Programmpunkten, welche die Stadt Tengen in ihrem Sommerprogramm anbietet.

Claudia Thiehoff und Lasse (5) spritzen mit dem Strahlrohr beim Tengener Schulfest am Stand der Feuerwehr. Bald gibt es im Rahmen des Sommerprogrammes der Stadt ein ähnliches Angebot. Und noch viel mehr Aktivitäten von Vereinen, der Stadt und Privatpersonen. | Bild: Uli Zeller

Saskia Kersten-Reck vom Tengener Hauptamt weiß mehr: „Dieses Jahr ist zum Glück wieder viel mehr möglich als in den vergangenen zwei Jahren.“ Die Freude bei der Verwaltung sei groß, dass sie einige Programmpunkte zusammenstellen konnten und dass es auch viele neue Angebote gebe. „Unter anderem machen die Musikvereine einen gemeinsamen Programmpunkt, die Pioniere bieten jeden Dienstag etwas für die Kinder an und auch die Kräuterwanderung ist neu“, beschreibt Kersten-Reck.

Natürlich seien auch altbewährte und heißbegehrte Aktionen wieder mit dabei. Als Beispiel nennt Kersten-Reck neben der Aktion der Feuerwehr auch den Erste-Hilfe-Kurs für Kinder. „Wir hoffen, dass für jeden etwas dabei ist und wir Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen ein abwechslungsreiches Programm bieten können“, so Kersten Reck.

Beim Tennis-Schnuppertag kann man im Rahmen des Sommerprogrammes bei Christina Preter ausprobieren, ob einem der Tennissport liegt. Eingeladen sind alle zwischen drei und 18 Jahren. | Bild: Uli Zeller

Ein Blick ins Programm verrät, welche Aktionen es noch gibt: In der Bibliothek in Büßlingen gibt es einen Schmökerabend und ein Bilderbuchkino. Beim Schnupperfliegen mit dem Luftsportverein Blumberg kann man hoch hinaus. Beim Schnuppertauchen mit den „Shark Friends“ ins Engener Freibad abtauchen. Sportliches bieten auch viele Vereine an. So etwa das Ganzkörpertraining mit dem TuG Watterdingen, der Tennis-Schnuppertag oder der Sporttag mit der SV Fortuna oder das Fußballferiencamp in Büßlingen.

Der Musikverein Watterdingen-Weil am Vatertag in Watterdingen. Auch im Rahmen des Sommerprogramms sind die vier Tengener Musikvereine aktiv und bieten ein Indianerfest für Kinder von fünf und neun Jahren. | Bild: Uli Zeller

Auch die Narrenrallye des Fördervereins Narrenverein Kamelia verspricht viel Spaß und Bewegung. Und im Blumenfelder Schloss kann man das Schlossgespenst suchen. Mit der Stadtverwaltung kann man auf den Bauernhof fahren oder am Schneckenspiel teilnehmen. Dann gibt es auch noch eine Mottoparty des Jugendgemeinderats.

Anmeldung bei der Stadtverwaltung unter Telefon (07736) 92 33 22.