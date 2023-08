Tengen vor 39 Minuten Spiel und Spaß mit der Feuerwehr Feuerwehr Tengen

(Uli Zeller) Am Programmpunkt des Sommerprogramms Tengen „Spiel und Spaß mit der Feuerwehr" haben 42 Kinder teilgenommen. Sie haben unter anderem einen Übungsalarm ausgelöst und die Ausrüstung eines Feuerwehrmannes kennengelernt, berichtet die Wehr auf ihrer Internetseite. Danach habe es verschiedene Stationen gegeben, wo die Kinder beispielsweise mit dem Strahlrohr spritzen konnten. In diesem Jahr konnte sogar wieder die große Wasserrutsche aufgebaut werden. In anderen Jahren bei kälterer Witterung sei dies auch schon nicht möglich gewesen.