Leseratten, Tänzer und Sportbegeisterte sollen beim städtischen Sommerprogramm in diesem Jahr voll auf ihre Kosten kommen, ebenso die Liebhaber von Geschichte und Geschichten. Saskia Kersten-Reck vom Hauptamt kennt die Details und resümiert: „Wir sind sehr glücklich mit unserem Programm und dass es ganze 37 Programmpunkte geworden sind.“ Sowohl Neues als auch Altbewährtes sei dabei. „Das Programm ist breit gefächert vom Erste-Hilfe-Kurs für Kinder über Sportprogramme, Spiel & Spaß bis hin zum veganen Kochkurs“, erzählt Kersten-Reck.

Auch die Tengener Teilorte beteiligen sich. Das Programm beginnt mit einem schottischen Abend in Büßlingen am 26. Juli und endet mit einer musikalischen Entdeckertour am 8. September in Wiechs. Viele Vereine bringen sich ein – vom Narrenverein über den Tennisclub bis hin zum Bürgerverein Linde. Ein Klassiker ist Spiel und Spaß mit der Feuerwehr – bei gutem Wetter gibt es eine große Wasserrutsche und alle Kinder werden mit dem Feuerwehrauto nach Hause gefahren.

Bürgermeister Selcuk Gök betont: „Als Luftkurort bieten wir in Tengen ein Urlaubsangebot für viele Menschen. Ich freue mich, dass wir mit dem Sommerprogramm auch etwas für die Tengener bieten können.“ Er verweist auf den Programmpunkt Rathaus-Rallye. Die Zehn- bis 14-jährigen Teilnehmer erkunden bei diesem Angebot das Rathaus. Es gibt Spiele im Freien und eine Kids-Sitzung mit dem Bürgermeister, bei der die Teilnehmer laut Programmheft ihre Wünsche, Ideen und Anregungen einbringen können.

Anmeldungen sind bei der Stadtverwaltung unter Telefon 07736 923322 möglich. Damit möglichst viele Kinder eine Chance haben, am Programm teilzunehmen, kann man sich zunächst nur für ein Angebot anmelden. Ab dem 27. Juli darf man sich zu beliebig vielen Angeboten anmelden.

Mehr Informationen zum Sommerprogramm gibt es im Internet: www.tengen.de, Rubrik Leben in Tengen – Kinder und Jugend