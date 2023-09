Die einen kommen in knapper Sportbekleidung daher, die anderen in Uniform. Die einen treten eher auf dem Tennisplatz auf, die anderen im Festzelt. Die einen haben nur einen Schläger in der Hand und flitzen einer gelben Filzkugel hinterher. Die anderen schleppen schwere Tubas und Notenständer mit sich herum. Tennisspieler und Musiker haben auf den ersten Blick nicht viel gemeinsam. Aber mindestens eine Gemeinsamkeit gibt es doch: Die Begeisterung, die sie für ihr Hobby mitbringen – und diese Leidenschaft geben sie auch an die junge Generation weiter. In Tengen wurde dies kürzlich bei mindestens zwei Aktionen deutlich.

Der Tennisclub hat im September seine Clubmeisterschaften durchgeführt, eine Veranstaltung für die Tengener Tennisspieler. „Die Meisterschaften haben in elf Konkurrenzen stattgefunden, 47 Kinder und Jugendliche und über 20 Erwachsene haben teilgenommen“, berichtet Jugendwartin Christina Preter. Seit Juli sei in verschiedenen Gruppen um die begehrten Finalplätze gekämpft worden. Im September haben die Finalisten dann um die Titel gekämpft. Dazu Christina Preter: „Das schöne am Finaltag ist die Atmosphäre, wenn auch die Spiele aufgrund des Trubels nicht immer angenehm zu spielen sind. Es kommen Familien mit Eltern, Großeltern, Tanten und Onkeln – oder auch die Enkelkinder, um den Opa anzufeuern.“ An Spannung seien manche Spiele nicht zu überbieten gewesen. Dagmar Strölin und Angelika Eichkorn bei den Damen 50 sowie Fabian Bumiller und Carlo Preter bei den Junioren U12 hätten jeweils ganze zwei Stunden um den Titel gekämpft. Bei den Juniorinnen U12 zwischen Emma Stihl und Leonie Knapp habe es sogar nochmals über eine halbe Stunde länger gedauert.

Erst- und Zweitplatzierte in diesem Jahr sind: Parcours: 1. Bruno Günther, 2. Yannick Maus; U9-Kleinfeld: 1. Louann Frank, 2. Max Krause; U10-Midcourt: 1. Carlo Preter, 2. Joshua Maus; U12-Juniorinnen: 1. Emma Stihl, 2. Leonie Knapp; U12-Junioren: 1. Carlo Preter, 2. Fabian Bumiller; U15/U18-Juniorinnen: 1. Fabienne Raus, 2. Winona Kühling; U15/U18-Junioren: 1. Jacob Wicker, 2. Max Langer; Damen 50: 1. Angelika Eichkorn, 2. Dagmar Strölin; Herren: 1. Timo Gartmaier, 2. Maximilian Voß; Herren 50: 1. Georg Eichkorn, 2. Bernd Straub; Herren 60: 1. Gregor Scheuble, 2. Bernd Sauer.

Und so geht es beim Tennisclub weiter: Das Tennistraining mit neuen Einteilungen startet wieder am 25. September. Die Ballschule für Vier- bis Sechsjährige startet ab Ende September. Die Mannschaftsrunde startet ab Oktober. Am 15. Oktober findet der Turniertag für U8/U9/U10 statt. Der Familienwandertag zur Postweghütte ist am 25. November.

Auch musikalisch war einiges für Kinder und Jugendliche geboten. Auf Tengener Gemarkung gibt es vier Musikkapellen: Tengen, Watterdingen-Weil, Büßlingen und Wiechs. Gemeinsam bilden die vier Vereine das Jugendblasorchester TueT (Tausend und ein Ton). Das Jugendblasorchester organisierte eine musikalische Schnitzeljagd, an der 26 Kinder teilnahmen. Diese fand als letzter Punkt des Tengener Sommerprogrammes an verschiedenen Stationen in Tengen-Wiechs statt. „Es haben auch Kinder mitgemacht, die musikalisch nicht vorbelastet waren“, erläutert Andrea Kroschk, Mitglied im Organisationsteam. „Aber wir haben schnell wieder gemerkt, wie sehr Musik verbindet, und alle hatten viel Spaß.“ Die Kinder hätten beispielsweise versucht, ein Lied auf einer Flaschenflöte zu blasen. An verschiedenen Stationen konnten die Kinder jeweils verschiedene Instrumente ausprobieren: von Holz- über Blechinstrumente bis hin zum Schlagzeug. „Besonders die Tuba fand großen Anklang, selbst bei den Jüngsten“, berichtet Andrea Kroschk. Zwischen den Stationen haben die Kinder gemeinsam gesungen oder es warteten besondere Aktionen auf sie – beispielsweise konnten sie aus Getränkedeckeln und Astgabeln Rasseln basteln. Der Höhepunkt der Veranstaltung sei es gewesen, eine eigene Schlauchtrompete zu basteln – und dieser Töne zu entlocken.