Blumenfelds Ortsvorsteher Thomas Wezstein ist gespannt auf das, was auf sein Heimatdorf zukommt. Denn am heutigen Freitag ziehen rund 20 Kreative und Digitalarbeiter ins alte Blumenfelder Schloss, um dort gemeinsam zu leben und zu arbeiten.

„Die künftigen Pioniere waren schon mal einen Mittag in Blumenfeld. Ich hatte den Eindruck, dass die Chemie stimmt“, so Wezstein. Man habe den Teilnehmern zwar angemerkt, dass sie zumeist aus Großstädten kommen. Aber zugleich habe der Ortsvorsteher darüber gestaunt, wie gut sie über Tengen und Blumenfeld informiert waren und wie intensiv sie sich auf die Zeit im Schloss vorbereitet hätten. „Wir würden uns alle freuen, wenn das Schloss nun doch nicht verkauft werden muss, sondern eine Nachnutzung möglich wäre“, so Thomas Wezstein.

Endlich wieder Leben im Schloss

Die Blumenfelder könnten sich bis jetzt noch nicht allzu viel unter dem Projekt vorstellen, erläutert der Ortsvorsteher. Aber sie seien auf jeden Fall offen dafür – vielleicht würde es ihnen aber helfen, wenn die Pioniere auf sie zugingen, räumt er ein. Es sei nun Zeit, dass endlich wieder Leben ins Schloss komme. Sogar die Eröffnung des Schlosscafes könnte mit den Pionieren wieder möglich sein. „Uns Blumenfeldern liegt das Schloss sehr am Herzen“, so Thomas Wezstein.

Tengens Bürgermeister Marian Schreier verbindet einige Wünsche mit dem Pionier-Sommer, der bis Dezember dauern soll: „Das Schloss soll erstens wieder belebt werden.“ Weiter würde er sich über ein dauerhaftes Nutzungskonzept für das Gebäude freuen. Das Projekt helfe Tengen auch dabei, sich als zukunftsfähige Gemeinde zu positionieren. „Außerdem bringen sich die Pioniere über Projekte ein, die sie vor Ort umsetzen“, so Schreier.

Tengen Aktiver Ruhestand als Schlosspioniere: Renata und Christoph Popp gehören zu 20 Kreativen und Gründern, die ins Blumenfelder Schloss einziehen Das könnte Sie auch interessieren

Die Pioniere wollen im Schloss Blumenfeld gemeinsam leben und arbeiten, sowie Landleben auf Probe testen. Die Stadt erhofft sich unter anderem zukunftsweisende Ideen und Konzepte für die Nutzung des Schlosses. Fast zeitgleich findet ein ähnlicher Pionier-Sommer an zwei weiteren deutschen Orten statt.