Der Auftritt des Adonia-Juniorchors in Tengen fand an einem besonders schwülen Sommertag statt. 65 Kinder traten auf, davon zwölf aus Tengen. Sie tanzten, hüllten sich in Verkleidungen und forderten das Publikum zu sportlichen Buchstaben-Aufstehübungen auf. Dies produzierte viel Schweiß auf so mancher Stirn. Der Stimmung schien es aber nicht zu schaden.

„Es war eine tolle Leistung von den Kindern. Sie haben die Leute mitgenommen. Die Kinder waren motiviert und ganz dabei“, fasste etwa Konzertbesucher Gergeley Kompis aus Tengen nach dem 70-minütigen Konzert zusammen. Und Rosi Müller vom Schabelhof zwischen Tengen und Blumberg sagte: „Die Kinder haben eine ansteckende Freude vermittelt.“

Dahinter steckt viel ehrenamtlicher Einsatz

Die Kinder zeigten ein Musical rund ums Thema Gebet – mit Theaterstücken, Choreographien – und auch mal einer Kissenschlacht auf der Bühne. Beeindruckend war das hohe Maß an ehrenamtlichem Einsatz rund um Adonia. Die Tengener Hausmeister Stefan Zumbiel und Wolfgang Veit etwa hätten die Stühle ehrenamtlich gestellt, wofür sich Katja Junker von der katholischen Seelsorgeeinheit bedankte. Viel Arbeit sei vor dem Konzert geleistet worden, so Junker weiter.

Die Randenhalle war gut gefüllt. Das Publikum war begeistert. Der Auftritt des Adonia-Juniorchors gehört seit Jahren zum Tengener Sommerprogramm. Da füllt sich die Randenhalle nach zwei Jahren Pandemie-Pause selbst bei schwülen Temperaturen. | Bild: Uli Zeller

Der Einsatz hat sich jedoch gelohnt, wie zu sehen und zu hören war. Viele Menschen haben ihre Freizeit investiert und Urlaub genommen, um die Adonia-Musicalcamps durchzuführen und zu begleiten. Eine von ihnen ist Hauptleiterin Anette Marquardt, die den Kindern nach dem Konzert attestierte: „Was 65 Kinder in einer Woche schaffen, begeistert mich.“ Und zum Publikum sagte sie: „Ihr habt die Bude gerockt. Uns blieb nichts anders übrig, als noch mehr zu geben.“

Ferienprogramm bietet weitere Angebote

Das Adonia-Musical war einer von 25 Punkten im Tengener Sommerprogramm. Nach dem schweißtreibenden Konzert gibt es dort noch weitere Angebote: Ein Ganzkörpertraining mit dem TuG Watterdingen, der Sporttag des SV Fortuna oder das Fußballferiencamp in Büßlingen sowie die Narrenrallye des Fördervereins der Kamelia. Anmeldung: Telefon (0 77 36) 92 33-22.