Geschafft! Bei einer Bratwurst sitzen die fleißigen Helfer im Tengener Feuerwehrhaus. Sie haben dem Regen getrotzt und den Tengener Wald ein bisschen schöner gemacht. Wie jedes Jahr im Frühling haben sich der Tengener Schwarzwaldverein, die Jugendfeuerwehr und Menschen aus der Bevölkerung zum Waldputz auf den Weg gemacht.

Simon Volk, Jugendwart der Feuerwehr, erläutert: „Uns ist es ein Anliegen, mit der Jugend dafür zu sorgen, dass die Heimat in der wir leben, sauber ist. Wir waren in den Wäldern aller Tengener Ortsteile.“ Ein positiver Nebeneffekt sei: Wer selbst mal Müllsammeln war, wirft auch nichts mehr in die Landschaft. Katja Junker, Pressesprecherin des Tengener Schwarzwaldvereins, erläutert: „Trotz des nasskalten Wetters haben sich rund 40 Personen auf den Weg gemacht, um liegengebliebenen Müll in den Wäldern aufzusammeln.“ Gefunden habe man viel – von Autoreifen über Bauschutt bis hin zu gefüllten Hundekotbeuteln. Und dann kommen beide Vereine zum Fazit: „Es wurde deutlich weniger Müll gesammelt als in den Vorjahren“, sagt Katja Junker vom Schwarzwaldverein. Und Simon Volk von der Feuerwehr schätzt, vor zehn Jahren habe man bei der gleichen Aktion ungefähr dreimal soviel Müll gefunden. Nur Orte, die zur Durchreise durch Tengen genutzt werden, etwa der Lastwagen-Parkplatz oberhalb von Talheim, seien noch stark verschmutzt, schränkt Junker ein.

Interessant wird es, wenn man nach dem Grund für das geringere Müllaufkommen fragt. Da stößt man auf verschiedene Einschätzungen. Adelbert Zeller hat derzeit nicht nur als Bürgermeisterstellvertreter viel zu tun. Als Wegewart beim Schwarzwaldverein und als langjähriger aktiver Feuerwehrmann hat er auch bei der Aktion mitgeholfen. Er findet: „Das Umweltbewusstsein hat sich geändert. Außerdem wird der Bauhof durch aufmerksame Mitbürger während des ganzen Jahres auf grobe Verunreinigungen aufmerksam gemacht und räumt die Fundstücke dann auch weg.“ Katja Junker sieht es ähnlich und betont: „Man kann beobachten, dass gerade in den Kitas und Schulen sehr darauf geachtet wird, die Kinder zu umweltbewusstem Verhalten hinzuführen. Dies tragen die Kinder in die Familien.“ Darüber hinaus habe es an manchen Orten ausgesehen, als ob auch privat Leute unterwegs waren, um den Wald sauber zu halten. Und auch der Forst reinige immer wieder stark vermüllte Waldstücke.

Tengens Revierförster Tobias Müller kann aus seinen Beobachtungen heraus dagegen nicht erkennen, dass sich das Umweltbewusstsein in den letzten Jahren zum Positiven gewandelt habe. „Vielleicht kann man sagen, dass Bagatellumweltdelikte abnehmen und beispielsweise weniger Flaschen aus dem Autofenster geworfen werden“, so Müller. Aber die großen Fundstücke im Wald nehmen nach seiner Einschätzung eher zu. Immer wieder fänden er oder die Waldarbeiter im Wald Müllsäcke oder Bauschutt und Autoreifen. Manchmal stehe plötzlich ein Schrank oder sogar eine ganze Sofa-Garnitur mitten im Wald. Müller betont: „Die Menschen sind nicht spürbar umweltbewusster geworden.“ Seit Corona nehme der Abfall im Wald eher zu. Die Leute hätten jetzt mehr Zeit, zuhause aufzuräumen, vermutet er – und einige würden ihren Unrat in den Wald entsorgen. Als Hauptgründe dafür, dass es am Samstag der Waldputzte weniger Funde gab, nennt er die Tatsache, dass in der Woche davor die Straßenmeisterei Müll eingesammelt habe – beispielsweise an den Waldeinfahrten entlang von Land- und Kreisstraßen. „Außerdem ist der Bauhof inzwischen wöchentlich auf Mülltour. Und große Funde werden fortlaufend während des ganzen Jahres vom Bauhof oder vom Forst abtransportiert“, so Müller. Dies bestätigt auch Tengens Bauhofleiter Ludwig Küderle auf Nachfrage. Der Bauhof sammle wöchentlich Müll ein, in den letzten Jahren verstärkt. Im Durchschnitt etwa alle zwei Wochen werden die Bauhofmitarbeiter zudem zum Abtransport in den Wald gebeten – wenn wieder jemand größere Mengen Müll im Wald entsorgt hat.

So bleibt es also offen, ob die Menschen am Randen umweltbewusster geworden sind – oder fleißiger im Müll sammeln.