Die Tage werden kürzer, die Nachrichten rund um die Pandemie düsterer. Wie gut, dass es da ein soziales Netzwerk in Tengen-Watterdingen gibt, das sich nicht nur „Sonne“ nennt – sondern für seine Bürger ein Sonnenstrahl im vielleicht nebligen Alltag sein will. Und zwar mit kleinen Dienstleistungen, die aber einen großen Unterschied machen können.

Nachfrage hält sich in Grenzen

Bettina Gschlecht, Schriftführerin des Vereins, fasst nach der ersten Jahreshauptversammlung gegenüber dem SÜDKURIER zusammen: „Die Nachfrage nach unseren Diensten hält sich noch in Grenzen.“ Vor allem die Corona-Pandemie habe den Start des sozialen Netzwerkes im Jahr 2020 ausgebremst. Aber vielleicht traue sich der ein oder andere auch nicht, Hilfe in Anspruch zu nehmen, gibt sie zu bedenken.

Das Angebot des Vereins Sonne Der Verein Sonne bietet Fahrdienste und kleine Alltagshilfen in Haus und Garten an (Hilfe bei Schreibarbeiten, gemeinsames Erledigen von Hausarbeiten, Unterstützung bei Gartenarbeiten und Winterdienst, kleine handwerkliche Dienste, Versorgung der Wohnung nach oder während einem Krankenhausaufenthalt – oder auch Grabpflege bei Abwesenheit oder Krankheit).



Das Ganze für 2,50 Euro pro halbe Stunde und ggf. eine Fahrtpauschale (3 Euro nach Engen oder Tengen, 8 Euro nach Singen, darüber hinaus pro Kilometer 0,20 Euro). Kontakt: Edith Zepf in Watterdingen, (01 52) 23 22 52 09, Sandra Meßmer in Weil, (01 52) 54 30 84 07.

Präsent ist der Anfang 2020 gegründete Verein mit seinen aktuell 106 Mitgliedern in der Bevölkerung allerdings schon. „Vereinzelt wurden Dienste in Anspruch genommen. Beispielsweise Fahrten zum Einkaufen“, so Bettina Gschlecht. Jeder könne die Hilfen durch den Verein in Anspruch nehmen. Auch zum Beispiel dann, wenn man eigene Kinder hätte, die dies eigentlich übernehmen könnten. Denn unter Umständen sei es eine Erleichterung, wenn die Kinder für eine Arztfahrt nicht extra frei nehmen müssten.

Büro in der alten Grundschule

Neben dem Vorstand machen 16 engagierte Bürger aus Watterdingen mit – und aus Weil setzen sich zwölf Menschen im Verein ein. Einsatzleiterin in Weil ist Sandra Messmer und in Watterdingen Edith Zepf. Der Verein biete auch einen Besuchs- und Begleitdienst für Veranstaltungen, zum Spazierengehen, für den Friedhof oder die Kirche, Telefondienste für Terminvereinbarungen mit Ärzten oder Behörden sowie Hausbesuche für Gespräche, Spiele und Vorlesen an.

Links neben der Eingangstüre der alten Grundschule in Watterdingen befindet sich der Raum der Freiwilligen Feuerwehr und des „Sozialen Netzwerkes Watterdingen-Weil Sonne“. Dieser Raum wird zurzeit renoviert. | Bild: Uli Zeller

Derzeit wird in der alten Grundschule Watterdingen eines der unteren Klassenzimmer renoviert. Der Verein Sonne wird sich diesen Raum mit der Freiwilligen Feuerwehr Watterdingen teilen. Er soll nach der Fertigstellung als Büro für Sprechzeiten, für regelmäßige Kaffeemittage und als Treffpunkt und für Vereinssitzungen dienen.

Gefördert durch das Land

Das „Soziale Netzwerk Watterdingen-Weil Sonne e.V.“ – im Internet ist er hier zu finden – ist aus einem Entwicklungsprozess über die Fachberatung Gemeindenetzwerk Quartier 2020, gefördert durch das Land Baden-Württemberg, entstanden.

Der Vorstand des Vereins setzt sich nach Neuwahlen nun wie folgt zusammen: gleichberechtigte Vorsitzende sind Susanne Mattke und Gisela Pfeiffer, Kassierer ist Stefan Armbruster, Schriftführerin Bettina Gschlecht, Beisitzer sind Elisabeth Frank, Elvira Lindemann, Alfred Meßmer, Gisela Meßmer, Sieglinde Nutz, Bertram Sieringer und Walter Zepf.