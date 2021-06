Pionierin Cordula Bienstein (34) stammt ursprünglich aus einem Dorf im Sauerland, lebt und arbeitet jetzt aber seit über zehn Jahren in Berlin. Sie hat sich mit ihrem Freund Hans-Peter Kuck (37) zusammen als Pionierin ins Blumenfelder Schloss beworben. „Letztes Jahr haben wir schon mal auf Tengen geschaut, ohne zu wissen, dass wir hier einmal für eine längere Zeit leben und arbeiten werden“, berichtet sie. Damals seien sie mit ihrem VW Bus unterwegs gewesen. Auf einem Feldweg im Hegau hätten sie angehalten und bei einem Kaffee den Ausblick über den Randen genossen.

Sie kann auch von Tengen aus arbeiten

Cordula Bienstein hat internationales Gesundheits- und Sozialmanagement studiert. Sie leitet soziale Projekte und will dies auch weiter von Blumenfeld aus tun. Im Zuge ihrer derzeitigen Tätigkeit setzt sich Bienstein beispielsweise dafür ein, dass Ehrenamtliche für den Naturschutz vermittelt werden. Das wird sie bis Dezember vom Schloss aus tun: „Blumenfeld ist für uns die Chance, mal Landleben auf Probe zu leben – und das in einer Region, die uns gefällt“, so Bienstein.

Ihre 18 Mitbewohner hat Bienstein noch nicht kennengelernt. Es sei jedoch eine super Chance, eine gemeinsame Vision zu haben: Mit Menschen vor Ort möchte die 34-Jährige das Umfeld nachhaltig gestalten. „Wir sind als digitale Nomaden in Gemeinschaft aktiv“, erläutert die künftige Blumenfelderin. Es sollen Strukturen für gemeinsames Leben und Arbeiten entstehen, damit sich auch weiterhin Menschen dort ansiedeln können, wenn die Zeit der Pioniere vorbei ist.

Von ihren Projekten soll die Umgebung langfristig profitieren

„Ich freue mich, mit den anderen Pionieren an das anzuknüpfen, was es bereits gibt. Das Herz der Menschen vor Ort schlägt für das Schloss“, so Bienstein. Es könne zu einem generationenübergreifenden und multifunktionalen Lebensmittelpunkt für neue und alte Bewohner werden. Ein Lebens- und Arbeitsort, ein Ort für Kunst, Konzerte oder Filme, der weit über die Region hinaus wirke.