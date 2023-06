Ausstellung „Kaleidoskop“ Schloss Blumenfeld. Bilder aus den vergangenen 25 Jahren von Inga Mahlstaedt. In der aktuellen Ausstellung zeigt Mahlstaedt auch Kinderzeichnungen, die sie malerisch verarbeitet hat. Zum Teil mit parallel laufenden weiteren Veranstaltungen im Schloss. Öffnungszeiten der Ausstellung: 25. Juni 2023, Sonntag, 14-17 Uhr, Schlosscafé + Ausstellung 02. Juli 2023, Sonntag, 14-17 Uhr, Theater- und Kleinkunstfestival + Schlosscafé + Ausstellung 09. Juli 2023, Sonntag, 14-17 Uhr, Schlosscafé + Ausstellung 23. Juli 2023, Sonntag, 14-17 Uhr, Schlosscafé + Ausstellung Besichtigungen sind auch nach Vereinbarung mit Inga Mahlstaedt möglich: Telefon 0178 4070248.

Inga Mahlstaedt malt Landschaften und Figuren, naturalistisch und abstrahiert, Phantastisches und Erzählerisches. Ihre Kunstwerke fertigt sie in Öl und Acryl, grafische Arbeiten in Tusche und als Monotypie. Die Wahl-Tengenerin stammt ursprünglich aus Bremen. „Malerei und Kunst hat bei uns zu den Grundlebensmitteln gehört“, erklärt Mahlstaedt, die seit frühester Kindheit malt und seither nicht mehr damit aufgehört hat. Eine Tante war Kunsttöpferin, zwei Onkel freischaffende Künstler. „Ich bin mit Bildern aufgewachsen“, sagt sie. Die Eltern hätten ihre Kinder immer in ihrem kreativen Tun unterstützt. „Eine Freundin dagegen hat Ohrfeigen eingefangen, wenn sie gemalt hat, anstatt im Haus und Stall zu helfen“, so Mahlstaedt. Darum ist es ihr auch wichtig, ihre Erfahrungen an Kinder weiterzugeben. „Viele dürsten danach“, beobachtet sie. Besonders, wenn es zuhause nur für die nötigsten materiellen Bedürfnisse reicht. Die Kunst beschreibt sie wie einen Garten, vielleicht auch im Anklang an ihre eigene Gärtnerlehre. „Man muss nicht nur machen, sondern muss auch geschehen lassen, beobachten und genießen.“ Das „Geschehen lassen“ sei eine Tugend, die den Menschen manchmal schwer falle, erklärt Mahlstaedt. „Das Rückgrat meines gesamten Schaffens ist ein seit den 1970er Jahren fortlaufend geführtes Skizzen- und Tagebuch.“ Es dient als Erinnerungsstütze, Zeichentraining und Experimentierfeld und bildet damit die Grundlage für die Bildfindungen. Skizzen kann sie überall zeichnen, auch unterwegs. Beispielsweise, wenn sie per 49-Euro-Ticket mit Regionalzügen neun Stunden auf dem Weg zu ihren Enkeln nach Köln unterwegs ist. „Kaleidoskop“, das titelgebende Bild in der aktuellen Ausstellung basiert beispielsweise auf Portraitstudien aus ihren Tagebüchern von Verwandten, Freunden, aber auch Unbekannten. Kopiert, vergrößert und als Collage umgesetzt. Man findet im Schloss viele Bilder mit regionalen Bezügen. Auf einem Gemälde hat sie den letzten Stier eines Tengener Bauern gemalt. Ein weiteres Werk zeigt alte Frauen, die über die alte Brücke des Ritterwegles gehen. Überregional gibt es Stadtansichten aus Mahlstaedts zweiter Heimat Köln. Inga Mahlstaedt musste sich selbst in die verschiedenen Bereiche der Kunst einarbeiten – und findet das Herantasten und Ausprobieren spannend: „Neuland zu erobern und der inneren Wirklichkeit der Welt und ihrer unendlichen Erscheinungsformen und Zustände, die nie ganz zu fassen sind, wieder ein wenig näher zu kommen. Und die Wege dahin sind vielfältig.“