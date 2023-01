Es klingt pragmatisch, wie Wolfgang Dern das Leben mit Krebs beschreibt: „Alle stehen morgens auf. Sie frühstücken und leben. Dieses Leben ist durch die Krebserkrankung verändert. Und über diese Veränderung kann man reden.“ Dern hat selbst Krebs. Und mit diesen Worten beschreibt er das, was in der von ihm geleiteten Selbsthilfegruppe Krebs Programm ist.

Die Gruppe trifft sich seit November in der Caritas-Tagespflege im Erdgeschoss des Ärztehauses in Tengen. Bis jetzt sind es nur eine Handvoll Teilnehmende. Alle kommen aus dem Raum Tengen. Man sei offen für weitere Teilnehmer. Die Betroffenen sind an unterschiedlichen Krebsarten erkrankt. Auch Angehörige können sich zur Gruppe gesellen. Alle Teilnehmenden bewegt die Frage: Wie gehe ich mit dem Leben um – mit dem Leben mit Krebs?

In leichtem Ton über das Schwere

Man spürt Wolfgang Dern an, dass er der Richtige ist, um so eine Gruppe zu leiten. Er kann über das Schwere im leichten Ton reden. Er beweist im Gespräch Humor, wird manchmal ironisch, ohne dabei zynisch zu werden. Etwa dann, wenn er vom Sensenmann spricht, der nicht automatisch vor der Tür steht, sobald jemand krebskrank ist.

Wichtig ist ihm, dass man nicht mit flüchtigen Sprüchen versucht, Trost zu spenden, sondern am Leben der anderen teilnimmt. Dazu gehöre auch, dass man um den richtigen Ton ringt. „Wir können miteinander reden, lachen und weinen. Wir können miteinander Ausweglosigkeit empfinden, uns aber auch gemeinsam freuen“, so Dern.

Räume zum Wohlfühlen

Aus dem Austausch mit anderen Selbsthilfegruppen weiß er: „So schöne Räume für Selbsthilfegruppen wie hier in Tengen gibt es selten“. Dass er der Caritas dankbar dafür ist, dass er den Raum unentgeltlich nutzen darf, erwähnt er mehrmals. In den Räumen der Tagespflege sei es warm, ruhig, sauber und hell. Mit einem Wort: angenehm – und dann auch noch mitten im Dorf. Genau richtig für die Leute, die sich hier jeden ersten Freitag im Monat um 18 Uhr treffen. Anmeldung nicht erforderlich. Kontakt: Telefon (01 51) 59 88 82 78 oder E-Mail selbsthilfe.tengen@bs2edv.de