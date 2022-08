Ein Hund hat zugeschnappt. Ein Schnitt in den Finger. Oder Nasenbluten, das nicht aufhören will. Was nun? Erste Hilfe kindgerecht zu vermitteln, ist eine Aufgabe, der sich Ausbilderin Anna-Lena Schatz vom DRK Tengen angenommen hat. „Die Kinder haben auch Rettungsfahrzeuge gemalt und Verbände gewickelt“, berichtet Schatz von ihrem Programmpunkt beim Sommerprogramm. Zudem hätten die Nachwuchs-Helfer geübt, wie man Verbände macht. Und es sei auch Thema gewesen, worauf man achten muss, wenn man einen Notruf absetzt.

„Ich wollte wissen, was man tun muss, wenn man sich schwer verletzt. Darum nehme ich an diesem Kurs teil. Ich möchte im Notfall helfen können“, erklärt Teilnehmerin Sophie Schöller. Tobias Gruber hat neben dem Erste-Hilfe-Kurs auch schon an weiteren der insgesamt 25 Punkte des Sommerprogrammes teilgenommen, wie er erzählt: „Ich war auf dem Bauernhof in Riedheim dabei. Dort haben sie uns gezeigt, wie man melkt.“ Die Auszubildenden der Stadt hatten diesen Punkt organisiert, der auf dem Berghof Bucher in Riedheim stattgefunden hat.

Im neuen Bereitschaftsraum des DRK in der alten Grundschule üben Leon Keller, Tobias Gruber, Sophie Schöller, Robin Gräble (hinten von links) sowie Lena Gräble, Linus Graf, Luca Egle und Mona Graf (vorn von links) wie man einen Verband anlegt. | Bild: Uli Zeller

Es gibt keine freien Plätze mehr

Freie Plätze im Sommerprogramm gebe es nun keine mehr, wie Saskia Kersten-Reck vom Tengener Hauptamt auf Nachfrage berichtet. Das diesjährige Programm sei sehr gut angenommen worden. Viele Mitmacher hätten neue Ideen eingebracht und neue Programme angeboten. Und sie hofft, dass im nächsten Jahr eine Neuauflage möglich ist.

Für alle, die keinen freien Platz mehr ergattern konnten oder die noch nicht genug haben, hat Kersten-Reck noch einen Tipp: „Die nächste Veranstaltung ist das Open-Air-Kino, bei dem wir jetzt schon mit dem Vorverkauf starten.“

Am Samstag gibt es Freiluftkino mit den Minions

Gezeigt wird am Samstag, 3. September, ab 19.30 Uhr auf dem oberen Pausenhof der Nachbarschaftsschule in Tengen „Minions – auf der Suche nach dem Mini-Boss“ – die Geschichte eines Zwölfjährigen, der zum Schurken aufsteigen möchte. Für Kinder gibt es eine Überraschung. Eintritt 6 Euro. Karten im Vorverkauf im Rathaus Tengen, Zimmer 22.