Beim Fischerfest Ende August kann man nicht nur lecker essen und Menschen treffen, die nach vielen Monaten plötzlich wieder aus der Pandemie-Versenkung auftauchen. Es gibt dort auch Neues über ein Projekt zu lernen, für das sich die Fischer aus der Raumschaft einsetzen. Johannes Ritzi, Vorsitzender des Angelsportvereins Raumschaft Tengen, weiß mehr: „Die Biber in der Höhe des Sportplatzes versickert derzeit.“ Grund dafür seien Bausünden der letzten Jahre.

Und so sieht die Biber auf der Schweizer Seite beim Schwimmbad Hofen aus. Durch gezielte Renaturierung durch die dortigen Fischer ist bereits ein Vielfaches an Lebensraum entstanden. | Bild: Uli Zeller

Die Begradigung der Flüsse habe die Fließgeschwindigkeit und somit den gesamten Lebensraum im und ums Wasser verändert. Das geplante Projekt befinde sich aktuell noch im Genehmigungsprozess. Die Büßlinger Fischer würden mit dem Fachwissen des Landesfischereiverbandes bei dem Projekt unterstützt.

„Der Verlauf der Biber wird so bleiben, wie er ist“, erläutert Ritzi auf Nachfrage. Allerdings sollen natürliche Wurzeln ins Wasser und Stämme befestigt werden. Dadurch werde der Wasserverlauf wieder geschwungen und entspreche wieder mehr dem natürlichen Verlauf. Man brauche sich also nicht zu wundern, wenn im Herbst ein Bagger an der Biber zu sehen ist.

Schweizer haben damit bereits Erfolg

Auf der Schweizer Seite der Biber gebe es das Projekt schon einige Jahre unter dem Namen „Fischer schaffen Lebensraum“. Man kann es sich beispielsweise bei der „Badi“ in Hofen, dem dortigen Freibad, anschauen. Die Tengener Angler stünden im Kontakt mit den Schweizer Fischern und haben sich mit ihnen ausgetauscht. Ein Monitoring hätte gezeigt, dass es dort durch diese Maßnahmen inzwischen ein Vielfaches an Lebewesen gebe.

Der Fluss Biber Die Biber ist 27 Kilometer lang. Sie fließt von Tengen-Watterdingen über Blumenfeld, Beuren, Büßlingen, Hofen, Bibern, Thayngen, Bietingen, Randegg, Buch, Ramsen, und Wilen in den Rhein. Von der Quelle (717 Meereshöhe) bis zur Mündung (395) legt sie ein Gefälle von rund 350 Höhenmetern zurück. Dabei überquert sie dreimal die Grenze.

Bald ist der neue Räucherofen wieder im Einsatz. Am Fischerfest in Büßlingen gibt es nicht nur leckeren Fisch. Fischerkönig Tobias Schmidle, der Vorsitzende Johannes Ritzi und Hüttenwart und Räucherverantwortlicher Robin Ritzi vom Angelsportverein Raumschaft Tengen 1987 sind gut vorbereitet. | Bild: Uli Zeller

Zum Hintergrund der Renaturierung berichten die Fischer: Teile der flacheren Biber wurden in vergangenen Jahrhunderten begradigt, um zusätzliche Fläche für die Landwirtschaft zu gewinnen. Mit den Jahren haben sich aber einige Nachteile gezeigt: Wenn die Biber zu schnell fließt, steigt die Hochwassergefahr. Bei einer Renaturierung werden Unregelmäßigkeiten im Fluss nicht nur hingenommen, sondern sie sind erwünscht und werden verstärkt.

Neues Leben im alten Lebensraum

Durch solche leichte Kurven im Flussverlauf ist die Strömung auf beiden Seiten des Flusses unterschiedlich stark. Auch der Wasserstand ist verschieden. So bilden sich Flussschlingen, sogenannte Mäander. Dies hat positive Folgen für die Region: Wo die Biber renaturiert wurde, siedelt sich neues Leben im alten Lebensraum an.

Angler laden ab Samstag zum Fischerfest

Am letzten Augustwochenende findet rund ums Anglerheim in Tengen-Büßlingen das Fischerfest statt. Am Samstag, 27. August, ab 17 Uhr gibt es einen Festbetrieb mit einer Bar unter freiem Himmel und Lagerfeuer (falls das Wetter nicht zu trocken ist). Am Sonntag ab 11 Uhr laden die Angler zu einem Frühschoppen mit den Habseck-Musikanten aus Hubertshofen ein.

An beiden Tagen gibt es geräucherte und gegrillte Forellen, Grillwurst und Schnitzel, sowie Getränke. Forellen können auch vorbestellt und abgeholt werden. Und zwar täglich von 18 bis 20 Uhr unter der Telefonnummer (01 57) 52 76 96 10.