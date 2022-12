Bürgerverein, Narrenverein und Schlossbewohner organisieren einen vielseitigen Adventssonntag rund ums Blumenfelder Schloss. Zwischen Feuerschale, Glühwein und adventlichen Klängen bahnten sich jüngst der Nikolaus und sein Knecht Ruprecht den Weg durch den gut gefüllten Vorhof des Schlosses. Aber auch in den Tengener Teilorten Weil, Watterdingen und Büßlingen gab und gibt es adventliche Aktionen.

Die Organisatoren des Adventsfestes rund um das Schloss wirkten selbst überrascht, wie viele Menschen nach Blumenfeld gekommen sind. Der Beisitzer des Bürgervereins Carsten Wieland bahnte sich mit einem frischen Fass Glühwein einen Weg durch die Menschenmenge. Auch die Würste für den Grill mussten mehrmals nachgefüllt werden. „Seit der Eröffnung um 14 Uhr strömen die Menschen ins Schloss“, erläutert Julia Menzel. Sie ist Kassiererin des Bürgervereins.

Das war in den anderen Stadtteilen zu erleben Neben Blumenfeld ging und geht es auch in anderen Tengener Teilorten adventlich zu. So gab es einen kleinen Weihnachtsmarkt in Tengen-Weil. Einige Weiler Bürger beschrieben dies so: Es habe regen Zuspruch gegeben. Alle Generationen hätten mitgemacht. Beispielsweise hätten einige junge Weiler Adventliches verkauft, das ihre Großeltern zuhause produziert hätten. Peter Messmer aus Tengen-Watterdingen hat am Wochenende seine alpenländischen Krippen in der Postweghütte ausgestellt. (zel)

Viel Andrang herrscht am Glühweinstand bei der Blumenfelder Schlossweihnacht. Simone Stiehl vom Bürgerverein schenkt hier jede Menge gute Laune aus. | Bild: Uli Zeller

Der Nieselregen habe die Besucher nicht abgehalten, der Andrang sei groß. Der Bürgerverein, der Narrenverein und die nach dem zweiten ‚Summer of pioneers‘ noch im Schloss lebenden Bewohner haben zusammen ein vielseitiges Programm auf die Beine gestellt. Im Schlossgarten gab es einige Marktstände, an denen man Lebkuchen oder Kräuter kaufen konnte. Wer sich aufwärmen wollte, konnte dies an der Feuerschale tun. Im Kaminzimmer gab es eine Märchenstunde.

Der gemischte Chor Tengen-Weil unter Leitung von Larissa Malikova trat bei der Blumenfelder Schlossweihnacht auf. Vorsitzender Peter Rendler freut sich darüber, dass die Vereinsarbeit wieder an Fahrt aufnimmt. | Bild: Uli Zeller

Auf dem Vorhof des Schlosses scharten sich die Menschen um eine Bühne – eine Abordnung der Froschenkapelle spielte adventliche Lieder. Zwischendrin kam der Nikolaus (Alfred Hornung) und sein Knecht Ruprecht (Blumenfelds Ortsvorsteher Thomas Wezstein) und verteilten Mandarinen, Erdnüsse und Klausenmänner an die kleinen Besucher. Darunter Björn Buhn mit seiner Tochter Leeanne (5). Beide sind aus Zimmerholz nach Blumenfeld gekommen, um dort den Nikolaus zu sehen.

Tengener Stadtteile machen weihnachtlich weiter Am Samstag, 10. Dezember, verkauft die Feuerwehr in Tengen Christbäume. Und am dritten Advent (11. Dezember) soll es in der Kirche St. Martin in Tengen-Büßlingen ein Konzert geben, bei dem vier Vereine mitwirken: der Musikverein Harmonie, der Männergesangsverein Liederkranz, der Instrumentalverein Klingende Heimat und die Kirchenchöre St. Martin und St. Wendelin.

„Die Veranstaltung wurde mit sehr viel Liebe zum Detail gestaltet“, findet Ulrike Küderle, die in der Blumenfelder Altstadt in der Nähe des Schlosses wohnt. Besonders beeindruckt zeigte sie sich von den vielen Kerzen, die in der Pfarrkirche St. Michael flackerten und ein besonderes Ambiente für das offene Liedersingen am Abend boten.

Viel Andrang rund ums Blumenfelder Schloss: Trotz Nieselregen zog die Schlossweihnacht viel Publikum in den Tengener Stadtteil. | Bild: Uli Zeller

Der gemischte Chor aus Tengen-Weil gab auf dem Schlossvorplatz unter Leitung von Larissa Malikova ebenfalls einige Lieder zum Besten. Vorsitzender Peter Rendler freute sich darüber und erläuterte gegenüber dem SÜDKURIER: „Es ist schön, dass das Vereinsleben wieder Fahrt aufnimmt.“ Die Sängerzahl steige wieder nach der Pause, die die Corona-Pandemie mit sich gebracht hat. Sein Chor sei so viel für Konzerte angefragt worden, dass sie gar nicht überall zusagen konnten. Der nächste Auftritt sei das Konzert „Europäische Weihnachtslieder mit und ohne Worte“ mit dem Streichorchester der Jugendmusikschule Westlicher Hegau am vierten Advent in der Bartholomäus Kirche in Rielasingen.