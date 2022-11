Mit Nikolaus, Marktständen und Musik: Der Bürgerverein plant für die Adventszeit eine besondere Aktion im Blumenfelder Schloss. Auf dem historischen Schlossvorplatz werden die Besucher am Sonntag, 4. Dezember, von liebevoll gestalteten Marktständen erwartet, informiert der Bürgerverein in einer Pressemitteilung. Die Schlossweihnacht geht von 14 bis 20 Uhr, der Eintritt ist frei. Die Froschenkapelle Radolfzell und der Gemischte Chor aus Weil machen Musik. Für die jüngsten Gäste gibt es einen Nikolausbesuch sowie eine Weihnachtsgeschichten-Lesung im Kaminzimmer.

Der Bürgerverein will den Prozess verfestigen, den die Pioniere in Blumenfeld in den vergangenen zwei Jahren initiiert haben. Eine Aktion dazu ist die Schlossweihnacht. Dina Roos-Kühling, Mitglied des Vorstandsteams, hält es für wichtig, das Schloss zu erhalten und weiterhin einen Ort zu haben, wo Menschen zusammen lachen, weinen, essen, trinken, feiern, tanzen und Gedanken austauschen können, woher auch immer sie kommen.

Gemeinschaft ist gewachsen

Julia Menzel sagt: „Seit dem Summer of pioneers ist unsere Gemeinschaft im Dorf neu gewachsen. Es gibt zahlreiche Möglichkeiten wie unseren Feierabendhock, um sich mit anderen Menschen zu treffen und Spaß zu haben. Durch mein Amt als Kassiererin im Bürgerverein habe ich die Möglichkeit, mich aktiv zu beteiligen – und genau das finde ich so toll.“

Schriftführerin Christine Horn sagt: „Was wäre Blumenfeld ohne das Schloss? Es soll erhalten bleiben als besonderes Kulturdenkmal, Veranstaltungsort und nicht zuletzt als Treffpunkt der Bürger.“ Pionier Thomas Blennemann betont: „Schloss Blumenfeld ist ein besonderer Ort und der Bürgerverein hat sich dem Erhalt und der Bespielung des Kulturdenkmals verschrieben. Damit das auch klappt, will ich den Verein mit meinem Mitgliedsbeitrag und ehrenamtlichem Einsatz unbedingt unterstützen.“

Informationen im Internet: http://www.schloss-blumenfeld.de