Noch ist nicht geklärt, wie es Ende letzter Woche zu einer Gewässerverunreinigung in Tengen kommen konnte. Spaziergängern ist eine gewaltige Schaumbildung im Alten Bach in Tengen im Bereich der Ludwig-Gerer-Straße aufgefallen. „Die Stadtverwaltung wurde informiert“, bestätigt das Tengener Rathaus auf SÜDKURIER-Nachfrage. Zu den Hintergründen des Schaumteppichs konnte die Verwaltung bis gestern aber keine Informationen geben. „Wir haben das jetzt im Blick“, betont Rathaus-Mitarbeiter Georg Völlinger, dass der betroffene Bereich beim sogenannten Ritter-Wegle oberhalb der Fußgängerbrücke weiter beprobt werden soll. Mittlerweile habe er auch Kontakt mit dem Angelsportverein aufgenommen und laut ersten Erkenntnissen könne glücklicherweise davon ausgegangen werden, dass keine Fische im Bach durch die Verunreinigung geschädigt wurden. „Bislang liegen uns keine Meldungen vor“, so Völlinger. Die Suche nach dem Übeltäter sei aber noch nicht abgeschlossen. Die Ermittlungen nach dem Verursacher dauern in der Stadtverwaltung an.