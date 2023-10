Der Schätzele-Markt ist nicht nur das größte Volksfest in Tengen, sondern auch der gesamten Region. Tausende Menschen nutzen Rummel oder Festzelt, um ein paar vergnügliche Stunden zu verbringen. Doch der Schätzele-Markt bietet noch mehr, wie die diesjährige Ausgabe einmal mehr zeigt. Beim Rundgang gibt es viele positive Stimmen und einige Erinnerungen zu hören.

Bei der Gewerbeausstellung präsentieren sich etwa 30 lokalen Unternehmen dem Publikum des Schätzele-Marktes. Bei deren Eröffnung wurde die 31 Jahre alte Schornsteinfegermeisterin Simone Zeller eigens hervorgehoben. Sie erläutert dazu: „Das Gewerbe ist wichtig. Wir brauchen junge Leute. Darum ist es mir wichtig, zum Gewerbeverein zu gehören.“

Klassische Verkaufsszene am Krämermarkt: Patricia Senn aus Unterendingen deckt sich am Stand von Norbert Messner mit Wolle ein. | Bild: Uli Zeller

Harald Dörflinger, früher katholischer Priester in Tengen, jetzt Pfarrer in St. Georgen, besucht immer noch jeden Oktober den Tengener Schätzele-Markt. Er sagt: „Ich gehe gerne an den Krämermarkt. Hier findet man Sachen, die man sonst nicht mehr so findet. Und ich treffe Leute, die ich sonst nie treffe.“

Diese Jungs können nicht nur Fußball spielen – auch Schupfnudeln und Grillwurst gibt es bei ihnen. | Bild: Uli Zeller

Auf dem Krämermarkt waren auch der frühere Bürgermeister Marian Schreier und seine Lebensgefährtin Julia Grass unterwegs. Nach seiner Amtszeit sei es für ihn sehr entspannt, zu Fassanstich und Mittelstandskundgebung nach Tengen zu kommen, sagte Schreier.

Sein Vorgänger Helmut Groß wiederum berichtete, dass das mittlerweile größte Volksfest der Region 1978, also während seiner 42-jährigen Amtszeit, in dieser Form zum ersten Mal stattgefunden habe. Gemeinsam habe man es stetig weiterentwickelt.

Stimmen zu den Reden im Festzelt

Und wie kam die Veranstaltung im Festzelt an? Veronika Netzhammer, ehemals CDU-Landtagsabgeordnete für den Wahlkreis Singen und nach wie vor in der Partei aktiv, sagt: „Das war eine richtige Festzeltrede mit klarer Sprache. Das hat Manuel Hagel sehr gut gemacht.“

Und Wolfgang Hofgärtner betrachtete die Veranstaltung aus einem US-amerikanischen Blickwinkel. Aufgewachsen in Wiechs am Randen, sei er für die Medizinerausbildung in die USA gegangen und habe dort sein Glück gemacht. Aus den Reden bei der Mittelstandskundgebung zog er das Fazit: „Wichtige Themen werden vom rechten Rand in die Mitte geholt.“ Denn wenn man Themen verbiete, würden sie nur im Untergrund verhandelt: „Das muss in die öffentliche Debatte kommen.“

Wolfgang Hofgärtner, der in Wiechs am Randen aufgewachsen und später in die USA ausgewandert ist, betrachtete die Veranstaltung aus dem amerikanischen Blickwinkel. | Bild: Freißmann, Stephan

Auf dem Markt war auch Horst Leichenauer aus Tengen-Uttenhofen anzutreffen. „Es sind viele Stände da, das Wetter ist toll – und ich treffe viele Bekannte“, sagte er. Marktbesucherin Susi Schwarzenberger aus dem schweizerischen Merishausen berichtet: „Ich komme jedes Jahr auf den Schätzele-Markt. Besonders genieße ich die Pizza am Stand bei Da Lucios.“

Aus dem gleichen Ort kam Max Huber nach Tengen: „Ich klappere hier jedes Jahr den Markt ab. Mich beeindruckt der Rummelplatz und ich schaue mir die neuen Bahnen genau an. Mich fasziniert die Technik.“

Alle Bilder zum Schätzele-Markt

Bild: Hanser, Oliver

Ebenfalls aus der Schweiz, nämlich aus Unterendingen, kommt Patricia Senn: „Ich finde den Schätzele-Markt mega herzig. Wir haben gegessen, geschaut und gekauft. Tengen ist ein schöner Ort. Der Markt ist schön angelegt“, sagt sie.

Markthändlerin Helene Gscheitle aus Meßstetten-Unterdigisheim kommt seit 40 Jahren auf den Markt und bietet dort Hüte, Mützen und Handschuhe an. Sie betont: „So lange es geht, werde ich weiter nach Tengen kommen. Die Leute sind nett hier.“