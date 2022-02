Tengen-Blumenfeld vor 2 Stunden Reihenhaus AG plant großen Wohnpark in Blumenfeld – doch nicht jeder sieht das positiv Elf Häuser sollen auf dem Grundstück neben dem Blumenfelder Rathaus entstehen. Bei vielen Bürgern regt sich Widerstand gegen das Projekt. Im Tengener Gemeinderat kommt das Projekt aber gut an. Er stimmte einer Bauvoranfrage zu.

So soll der geplante Wohnpark in Blumenfeld mit elf Häusern aussehen. Der Gemeinderat hat der Bauvoranfrage zugestimmt. Bürger aus Blumenfeld melden Bedenken an. Animation: Reihenhaus AG