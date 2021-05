Beinahe 70 Vereine gibt es in Tengen. Aber für diese zu wenige öffentliche Räume, wie es im Gemeinderat oft hieß. Jetzt gibt es grünes Licht für den Bau eines Bürgersaals. Der Startschuss für den Bau könnte im Sommer fallen. Über die Ausschreibung der Bauleistungen diskutierte der Gemeinderat – durchaus kontrovers. Aber mit klarem Votum für den Bürgersaal.

„Wenn es gut läuft und sich die konjunkturellen Kapriolen bald wieder beruhigen, könnte noch vor Weihnachten aufgerichtet werden“, erläutert Architekt Werner Bäuerle auf SÜDKURIER-Nachfrage.

Die Mehrheit ist dafür. Bei dieser Sitzung des Tengener Gemeinderates ging es um die Ausschreibung der Bauleistungen für den neuen Bürgersaal. Trotz hoher Mehrkosten, die zwischen Kostenschätzung und Kostenplanung hinzugekommen sind, stimmte das Gremium mit 19:4 Stimmen für die Ausschreibung der Bauleistungen. | Bild: Uli Zeller

Allerdings sei dies momentan schwierig vorherzusagen und auch nicht ganz entscheidend, so Bäuerle. Es könnte auch Sinn machen, erst im Jahr 2022 mit dem Holzbau zu beginnen, ohne den Bezugstermin im Frühherbst zu gefährden. Patrick Brackschat (CDU) hatte sich im Gemeinderat kritisch zum Zeitplan geäußert.

Skepsis beim Zeitplan

Auf Nachfrage dieser Zeitung schrieb er seinen Standpunkt: „Verfolgt man die aktuellen Geschehnisse auf dem Bau, halte ich es nicht für realistisch, dass der Bürgersaal noch in diesem Jahr aufgerichtet werden kann.“ Die Nachfrage nach Baumaterialien sei aktuell sehr hoch. Dazu gehören neben Holz auch Beschichtungen und Stahl. Dadurch werde es zu Verzögerungen auf laufenden Baustellen kommen.

Thorsten Frank (CDU) betonte in der Sitzung, derzeit sei ein ungünstiger Zeitpunkt für eine Ausschreibung. Man bekomme nur auf Nachfrage Angebote von Unternehmen. „Wenn ich privat bauen sollte, würde ich es verschieben“, so Frank.

Auch der Preis spielte eine Rolle in der Diskussion. Seit der ersten Kostenschätzung wurde der Bürgersaal bereits jetzt um 400.000 Euro teurer. Und mögliche Zusatzoptionen wurden noch gar nicht eingerechnet. Diese müssten erst noch vom Rat genehmigt werden.

Kritik von Watterdingens Ortsvorsteherin

Karl-Heinz Hofgärtner (Freie Wähler) betonte, dass die Holzbaupreise um etwa 30 Prozent gestiegen seien. Watterdingens Ortsvorsteherin Jennifer Maier (CDU) schilderte ihre Wahrnehmung, dass in den Teilorten gespart werden solle und man beim Bürgersaal nun eine erhebliche Preissteigerung einfach hinnehme.

Bürgermeister Marian Schreier betonte, dass es in Tengen nur die Randenhalle als öffentliches Gebäude gebe. „In Watterdingen zum Beispiel gibt es mit Biberhalle, Rathaus und alter Grundschule drei öffentliche Gebäude, die für Versammlungen genutzt werden können. Auch in Büßlingen und Wiechs ist das ähnlich.“ Dagegen gebe es in Tengen die meisten Vereine.

Schreier: Abwarten macht es nicht günstiger

Die alte Grundschule sei für Veranstaltungen nicht nutzbar, im Rathaus gebe es keine Versammlungsstätte, so Schreier. „Die Randenhalle ist jeden Abend belegt, der Gymnastikraum auch.“ Der Bürgersaal sei auch eine Investition für die zukünftigen Generationen. Auf dem Bausektor sei es zudem in den letzten 10 Jahren nie günstiger geworden. Darum sei Abwarten keine gute Lösung.

Michael Grambau (SPD) fasste zusammen, was das anschließende Abstimmungsergebnis von 19:4 Stimmen im Rat zum Ausdruck brachte: „Auch wir von der Fraktion Freie Bürger/SPD sind alle über die Zahlen erschrocken. Wir haben uns für das Projekt Bürgersaal entschieden und stehen voll und ganz dahinter. Wir sind grundsätzlich offen für die weiteren Optionen, können diese aber noch genauer überprüfen.“

Die SPD und die Freien Wähler stimmten geschlossen dafür, vier von sechs Räten aus der CDU dagegen. Die Bauleistungen werden nun also ausgeschrieben.