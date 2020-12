Der Tengener Gemeinderat stimmt dem Bauantrag für einen neuen Funkturm auf dem Willberg zwischen Watterdingen und Weil zu. Das Mobilfunknetz soll durch den höheren Mast auf dem Willberg verbessert werden. 31 Meter sind aus Sicht der Techniker keine übertriebene Höhe – doch aus der Bevölkerung kommt Kritik genau an der Höhe des Turms.

Und jetzt bekommt Weil ihn also doch. Den 31 Meter hohen Funkturm. Der Gemeinderat stimmte mit klarer Mehrheit zu. Der Weg dorthin war jedoch nicht immer so klar, wie diese Mehrheit vermuten lässt.

Ortsvorsteher fasst die Vorgeschichte zusammen

Roland Meßmer, Ortsvorsteher von Weil, erläuterte in der Sitzung: „Anfangs haben die Bürger keine Gelegenheit gehabt, Fragen zu stellen.“ Eine Informationsveranstaltung im Bürgerhaus war wegen der Pandemie nicht möglich. Daraufhin fand eine digitale Informationsveranstaltung mit zwei Fachleuten statt. Die technische Hürde scheint jedoch für viele zu hoch gewesen zu sein, sodass nur rund 20 Teilnehmer dabei sein konnten. Roland Meßmer fasste vor dem Tengener Gemeinderat zusammen: „Die Informationsveranstaltung war gut organisiert. Leider sind die Leute nicht auf uns eingegangen. Weder in Bezug auf die Höhe noch in Bezug auf die Tatsache, dass es ein Stahlgittermast ist.“ Dieser würde nämlich den Blick auf die Landschaft abwerten, wie eine Stimme aus dem Gemeinderat bekräftigte. Es störe, wenn Watterdingen und Weil von mehreren Masten und Windrädern umgeben sei.

Höhe des Turms ist der zentrale Kritikpunkt

Bei der digitalen Informationsveranstaltung standen Daniel Eger als Kommunalbeauftragter Mobilfunk Baden-Württemberg von der Deutschen Telekom AG und Detlef Benker als Manager für Baurecht, Funk und Kommunikation der DFMG Rede und Antwort. Unter anderem war die Höhe des Mastes ein Thema. 31 Meter seien schon ziemlich hoch, wie es aus der Bevölkerung hieß. Der Turm werde mit 31 Metern die Kräne im Neubaugebiet Heiligs Wiesle in Weil bei Weitem überragen.

Technische Daten zum Funkmast in Tengen-Weil Der Bauantrag der DFMG Funkturm GmbH, eine Schwester der Deutschen Telekom, wurde im Gemeinderat bewilligt. Der Stahlgittermast soll 31 Meter hoch sein. Die Bezugsantenne wird in 29 Meter Höhe eingebaut. Der Turm verfügt über zwei Plattformen sowie Outdoortechnik auf Fundamentplatte im Gewann Breiten in Tengen-Weil. Netzbetrieb: D1. Leistungsbereiche: 2G-Telefondienste, 4G-LTE mit mehreren Frequenzen. Der Turm soll die Ortsteile Weil (750 Meter entfernt) und Watterdingen (1300 Meter entfernt) mit einem Mobilfunksignal erreichen.

Die Experten sehen in der Höhe jedoch kein Problem: Ein 31-Meter-Mast sei heute keine große Sache mehr. Daraufhin die Frage aus der Bevölkerung, ob ein Mast mit nur zehn Metern Höhe denkbar wäre. „Ein so kleiner Mast macht gar keinen Sinn, weil ich mit einem höheren Masten eine viel größere Reichweite habe“, so Benker. Auch zwei kleine anstatt eines großen Turmes seien keine Option. Durch die „relativ geringe Masthöhe“ von 31 Metern könne man Watterdingen und Weil gleichzeitig von einem Turm aus mit dem Funksignal erreichen. Die DFMG baue jedoch nicht auf kleinere Masten auf. „Wir bauen zukunftsfähige Masten“, hieß es bei der Informationsveranstaltung vor wenigen Tagen.

Argumente für den Bau des Mastes

Vor dem Beschluss des Gemeinderates äußerte Bürgermeister Marian Schreier: „Als technische Laien müssen wir uns auf die Darstellung der Experten verlassen. Wenn man sich dem neuen Mast verweigert, wird das Mobilfunknetz nicht verbessert.“ Nach der Abstimmung äußerte Watterdingens Ortsvorsteher Stefan Armbruster: „Grundsätzlich muss man dem Funkturm sicher positiv gegenüberstehen. Vor ein paar Jahren hatte die Telekom auf Anfrage kein Interesse, hier einen Mast zu bauen.“