Das Oktoberfest wird im Tengener Teilort Wiechs am Randen wieder von Anfang an angenommen. Die Helfer zeigen vollen Einsatz. Auch viele Schweizer sind zu Gast in Wiechs am Randen. Die Brauereikapelle Fürstenberg spielt zünftig auf, das Bierzelt bebt. Bedienungen schieben sich mit schwer bepackten Tabletts zwischen den Bierbänken durch. Sie hieven Bierkrüge, Schlachtplatten und Bratwürste auf die Tische. Den Besuchern schmeckt‘s und sie schunkeln zum Teil im Takt der Musik. Das Wiechser Oktoberfest beginnt mit dem traditionellen Bierabend. Dieses Jahr findet das Fest zum 51. Mal statt.

Für viele gehört der Besuch des Oktoberfests zur alljährlichen Tradition. Fast vergleichbar mit Ostern oder Weihnachten. Festbesucher Benno Weber aus Uttenhofen sagt: „Wir sind jedes Jahr am Freitag und Sonntag da.“ Klar, am Samstag hat er auch keine Zeit, um selbst zu feiern – denn da hilft er mit beim Parkplatzdienst rund ums Oktoberfest. Und Franz Bollin aus Uttenhofen ergänzt: „Das Essen ist perfekt. Ich genieße es.“ Eine Besonderheit in Wiechs ist die Nähe zur Schweiz. Der Freitag habe sich zu einem der Abende entwickelt, an dem besonders viele Eidgenossen den Weg ins Zelt finden, heißt es. Eine Frage von der Bühne aus bestätigt es. Ein Großteil der Besucher reckt die Hände nach oben und zeigt damit an, dass sie aus dem Nachbarland kommen.

Veranstalter ist der Musikverein Wiechs. Timo Schilling und Andreas Müller vom Vorstandsteam sind überall gefragt. Sie planen, vermitteln, organisieren und springen ein. Und haben einen Blick darauf, ob alles läuft. Timo Schilling schmunzelt und sagt: „Das Zelt ist voll. Alle Helfer packen an. Die Bedienungen schwitzen. Also ist alles gut.“ Die Brauereikapelle Fürstenberg spiele zum Fassanstich. Und gleich danach trete der Musikverein Schutterwald auf. Lange seien die Musiker im Bus gesessen und seien nun heiß darauf, in Wiechs eine tolle Show abzuliefern. Andreas Müller liefert die Zahlen: „Es läuft super. 120 Helfer packen in der Küche mit an. Mehr als 200 Helfer sind während des ganzen Festes im Einsatz. Für die drei Tage sind 16 Schweine frisch geschlachtet worden.“

Tengens Bürgermeister Selcuk Gök ist zum ersten Mal am Wiechser Oktoberfest. Er nimmt den dritten Fassanstich seiner Amtszeit vor, nachdem er dies in Büßlingen und Weil schon getan hat. Mit drei Schlägen schafft er es. „Jetzt ist die Zeit, neue Freundschaften zu schließen und alte zu vertiefen“, ruft er den Festbesuchern in seiner kurzen Ansprache als Motto für die drei Festtage zu.

Zum Gesamtpaket des Festes gehört auch ein Stand mit Lebkuchen und anderen Marktleckereien – und einer, an dem Kinder Enten angeln und Preise gewinnen können. Nicht so gut gelaufen ist es für Johann Wittmann aus Günzburg, der zum zweiten Mal mit seinem Stand Entenangeln für die Kinder anbot. Im vergangenen Jahr sei er positiv überrascht über die Nachfrage gewesen, dieses Mal seien die Besucher zurückhaltend. „Wir haben noch nicht mal das Geld für den Diesel draußen“, sagte er am zweiten von drei Veranstaltungstagen. Er vermutet, dass die Menschen sparen müssen, denn alles sei teuer geworden. Und so würden sich die Festbesucher finanziell wohl aufs Nötigste beschränken. Also auf Bier und Schlachtplatte.