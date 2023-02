Der Gemeindewahlausschuss in Tengen hat am Dienstagabend alle fünf Bewerber zur Bürgermeisterwahl zugelassen. Dies hat der scheidende Bürgermeister Marian Schreier, der auch Vorsitzender des Ausschusses ist, bekannt gegeben. Somit stehen nun Sven Müller, André Schmal, Heiko Strauß, Markus Bauermeister und Katja Wosiewicz auf den Stimmzetteln. Der erste Wahlgang zur Bürgermeisterwahl findet am Sonntag, 5. März, statt. Ein möglicher zweiter Wahlgang steht zwei Wochen später am Sonntag, 19. März, im Kalender. „Es ist eine schöne Sache, dass es nun fünf Personen gibt, die sich ernsthaft für das Amt interessieren“, so Schreier. Das Interesse bei den Bürgern sei hoch.

Die Kandidaten geben immer wieder eigene Termine bekannt, zu denen sie vor Ort sind und sich den Menschen in Tengen und seinen Stadtteilen vorstellen. Eine erste Möglichkeit, alle Bewerber an einem Abend zu sehen, gibt es bei der Kandidatenvorstellung der Stadtverwaltung am Montag, 27. Februar, um 19 Uhr in der Randenhalle. Beim SÜDKURIER-Podium am Mittwoch, 1. März, ab 19 Uhr in der Randenhalle kurz vor dem Wahlsonntag am 5. März können sich die Tengener ein Bild von den Bewerbern machen und Fragen an sie stellen. Bei dieser Veranstaltung sollen die Kandidaten auch miteinander ins Gespräch kommen.