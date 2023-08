Ein buntes Sommerprogramm mit 37 Punkten hat die Stadt Tengen auf den Weg gebracht. Dabei Altbewährtes und Neues. Das Programm sei sehr gut angelaufen, ist aus dem Rathaus zu hören. Der erste Programmpunkt war in der katholischen Bücherei in Büßlingen. Teilnehmer Benjamin Jäckle aus Büßlingen berichtet beispielsweise, beim schottischen Abend dort habe alles gepasst. Einblicke über schottische Freiheitskämpfer, Rebellen und das Ungeheuer im Loch Ness hätte es an dem Abend gegeben. „Eine Gesangseinlage in Schweizerdeutsch sorgte für Erheiterung. Die leckeren schottischen Häppchen rundeten den Abend ab“, so Jäckle. Allerdings mussten von den ersten Veranstaltungen einige aufgrund weniger Anmeldungen abgesagt werden, räumt die Stadtverwaltung ein. So musste die Ballschule für die vier- bis sechsjährigen ausfallen. Normalerweise seien diese Kurse aber gut besucht, erläutert Jugendwartin Christina Preter vom Tennisclub. Ab September starten die regulären Ballschul-Kurse.

Abgesagt wurde auch die „Rathaus-Rallye“ für zehn- bis 14-jährige Teilnehmer. Bürgermeister Selcuk Gök führt die fehlenden Anmeldungen darauf zurück, dass er bei der jungen Generation in den vergangenen Monaten präsent gewesen sei, wie bei einer Postkartenaktion für Grundschulkinder und einem Besuch in der Grundschule. Beim gemeinsamen Pizza-Essen an der Lochhütte habe er mit Jugendlichen über ihre Situation gesprochen.

Saskia Kersten Reck (Hauptamt, Tourismus) führt die fehlenden Anmeldungen für Anfang August darauf zurück, dass die Programmpunkte zu einem ungünstigen Zeitpunkt waren. „Die Kitas haben geschlossen und viele fahren in den Urlaub“, so Kersten-Reck. Vereinzelt gebe es jetzt noch freie Plätze beim Tennis-Schnupperkurs, beim veganen Kochkurs, beim Fullbody Workout, bei der Städtles Führung sowie beim Jugendgeräteturnen. Anmeldungen bei der Stadtverwaltung, 07736 923322.

Weitere Infos: www.tengen.de/pb/home/leben+in+tengen/sommerferienprogramm