Ein Baum stürzt im Körbeltal um – ein großer Ast blockiert die Fahrbahn. Dies war ein Einsatz, zu dem die Tengener Wehr kürzlich gerufen wurde. Sieben Feuerwehrleute waren vor Ort, räumten den Baum beiseite und reinigten die Fahrbahn. Gut, wenn es so glimpflich abgeht und keine Personen zu Schaden kommen.

Bei der Hauptversammlung der Feuerwehr-Abteilung Tengen, Blumenfeld, Uttenhofen, Talheim konnte die Feuerwehr auf viele Ereignisse zurückblicken, wie Kommandant Uwe Veit gegenüber dem SÜDKURIER berichtet. „Herausragend ist bei uns natürlich der Einsatz am Schätzele-Markt“, hebt Veit eine Tengener Besonderheit hervor. Für das größte Volksfest der Region räumt die Wehr ihr Feuerwehrhaus zugunsten der Gewerbeausstellung und baut ihre Einsatzzentrale andernorts auf. Zudem übernehmen Feuerwehrleute aller vier Ausrückebereiche den Parkplatzdienst. Und die Kameraden grillen und verkaufen am Marktwochenende Grillwurst. Da sind die Feuerwehrleute aller vier Tengener Ausrückebereiche gefordert.

Die Tengener Einsätze im Jahr 2022 teilten sich wie folgt auf: Jeweils ein gutes Viertel waren Brandeinsätze und technische Hilfe. Ein knappes weiteres Viertel waren Überlandhilfe, Hochwasser oder Brandmeldeanlagen. Beim verbleibenden Viertel handelt es sich um sonstige Einsätze wie Türöffnungen oder Absichern und Reinigen einer Ölspur. Die Feuerwehr blickte außerdem zurück auf 70 Übungsdienste im vergangenen Jahr. Es gab zahlreiche Weiterbildungen im Bereich Atemschutz, Gruppenführer und Zugführer. Und zur Brandschutzerziehung war die Wehr in der Kita Büßlingen und der Tengener Nachbarschaftsschule. Auch die Kameradschaft wird groß geschrieben in der Tengener Wehr: So gab es einen Ausflug an den Kaiserstuhl und einen Kameradschaftsabend. Ebenfalls ins Jahr 2022 fielen einige Ehrungen für verdiente Feuerwehrleute.

Als nächster Termin steht für den kommenden Samstag, 13. Mai, ab 13 Uhr auf der Gemarkung Tengen eine Funkübung aller Ausrückebereiche an.