Die Neu-Blumenfelderin Cécilia Marchat (31) nimmt am Summer of pioneers im Blumenfelder Schloss teil. Bei diesem Projekt leben und arbeiten 20 kreative Köpfe in dem alten Gebäude. Jeder arbeitet an eigenen Projekten – und zugleich erhofft sich die Stadt Tengen, dass nachhaltige Ideen zur Nutzung des Blumenfelder Schlosses abfallen.

Tengen Aktiver Ruhestand als Schlosspioniere: Renata und Christoph Popp gehören zu 20 Kreativen und Gründern, die ins Blumenfelder Schloss einziehen Das könnte Sie auch interessieren

Cécilia Marchat ist selber Filmemacherin. Sie lebt nun im Schloss. Immer wieder ist sie für ein paar Tage unterwegs, dreht unter anderem Reportagen. Dann zieht sie wieder ins Blumenfelder Schloss und arbeitet von dort aus weiter. Sie hat an der Filmakademie Ludwigsburg Regie studiert und die letzten zwei Jahre für eine Hamburger Produktionsfirma gearbeitet. Ihre Kenntnisse rund um den Dokumentarfilm will sie nun auch der Region zugute kommen lassen – und großes Kino im kleinen Blumenfeld anbieten. Und zwar auf dem Blumenfelder Schloßhof.

Im Gespräch mit den Regisseuren

Die erste Kinovorführung in Blumenfeld ist schon für Ende Juli geplant. Im 89-Minütigen Dokumentarfilm Dear future children gehe es um drei junge Frauen, die sich für eine gerechtere Gesellschaft einsetzen, erzählt sie. „Der Film ist bereits für das Oscar-Rennen um den besten Dokumentarfilm qualifiziert“, erläutert Marchat. Ziel für die Filmvorführungen sei, dass die Regisseure anwesend sind. „Nach dem Film soll es ein Interview mit Regisseur Franz Böhm und Produzent Ansgar Wörner geben. Und danach möchte ich das Gespräch öffnen für Fragen aus dem Publikum“, schildert Marchat.

Filme mit Relevanz für Tengen

Die Filme, die an den Kinoabenden gezeigt werden, sollen eine Relevanz für Tengen haben und an die Realität in Blumenfeld anknüpfen, betont die Pionierin. In den ersten zwei bis drei Reihen soll es Liegestühle geben – und dahinter weitere Stühle. Diese habe man im Inventar des Schlosses gefunden, erläutert Marchat.

Die Aufführung des Dokumentarfilmes Dear future children ist am Mittwoch, 27. Juli, im Schloßhof. Beginn ist um 21 Uhr. Eine Anmeldung ist erforderlich unter www.schloss-blumenfeld.de