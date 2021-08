Hier gehen Kunst, Landschaftspflege und Pioniergeist Hand in Hand. Der Landschaftserhaltungsverband (LEV) Konstanz stellt in einer Ausstellung seine Arbeit im Landkreis vor. Die Stadt Tengen sei seit 2017 Mitglied des Verbandes und habe erst kürzlich eine Streuobstwiese in die Pflege des LEV gegeben, wie die Stadt in einer Pressinformation schreibt.

Daher sei die Stadt mit dem Schloss Blumenfeld Gastgeberin der Ausstellung. Zehn Schautafeln mit Informationen zu den Landschaftspflegetätigkeiten des Verbands werden umrahmt von hochwertigen Naturfotografien.

Wie der Verband arbeitet

Rund 60 Prozent des Landkreises seien als Schutzgebiete ausgewiesen, so die Pressinformation. Ein Großteil davon brauche besondere Pflege. Beispiele dafür seien etwa geschützte Biotope, Vogel- und Naturschutzgebiete.

Die Maßnahmen, die der LEV betreut, würden vor allem von Landwirten durchgeführt. Auch die Anlage von Biotopen gehöre zum Leistungsspektrum des LEV. Die Ausstellung zeige die Arbeitsweise und die Leistungen des Verbands, der die Landschaft vielfältig und artenreich erhalte.

Ein Sommer für Pioniere

Die Ausstellung ist Teil des sogenannten Summer of Pioneers, zu Deutsch: Sommer der Pioniere. Christiane Feucht, Projektleiterin beim Deutschen Verband für Landschaftspflege, ist Teilnehmerin an diesem Projekt und lebt derzeit im Schloss.

Die Stadt Tengen ist Gastgeberin für 20 Kreativ- und Digitalschaffende aus Deutschland und der Schweiz. Von Juli bis Dezember organisieren sie Veranstaltungen, öffnen das Schlosscafé und bauen einen gemeinsamen Arbeitsraum in der Region auf.

Tengen Neustart im alten Schloss: 20 Kreativ- und Digitalschaffende sollen das imposante Gebäude aus seinem Dornröschenschlaf wecken Das könnte Sie auch interessieren

Termin und Ort: Die Vernissage findet am Sonntag, 8. August, um 15 Uhr im Schloss Blumenfeld statt – Die Ausstellung wird eröffnet von Bürgermeister Marian Schreier, Tilo Herbster vom Landschaftserhaltungsverbands und Christiane Feucht. Die Ausstellung ist vom 7. bis 31. August von Samstag bis Dienstag, 14 bis 17 Uhr, geöffnet. Weitere Informationen unter www.schloss-blumenfeld.de.