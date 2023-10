„Das ist ein toller Ort, von dem ich bis vor kurzem nicht wusste, dass es ihn gibt.“ So brachte es Poetry Slammerin Gina Walter aus Basel auf den Punkt. Im modernen Dichterwettbewerb ist sie im Schloss Blumenfeld gegen drei andere Poeten angetreten – zwei davon kamen aus Konstanz: Franziska Schramme und Lilli Nawar. Marvin Suckut aus Überlingen moderierte den Abend. Gina Walter konnte die erste Runde für sich entscheiden – als sie in ihrem Vortrag von ihrem Alltag als Lehrerin berichtete und auf den Sinn und Unsinn von Freundschaftsbüchern einging. Den Gesamtsieg des Abends erzielte Gregor Stäheli aus Zürich.

In dessen erstem Beitrag ging er sarkastisch darauf ein, wie man den Klimawandel vorantreiben kann: „Dann könnten wir im Januar Fahrrad fahren und hätten das ganze Jahr über Sommer“, umriss er die Vorzüge der Klimaerwärmung. Sein Siegesbeitrag handelte von einem Meditationskurs und wie er eine Badewanne mit Ketchup füllen soll, um darin zu schweben. Das sei ziemlich lustig gewesen, urteilt ein Zuhörer. Einer der Besucher des Abends war Karsten Wunram aus Stuttgart. Er war am Wochenende bei seiner Frau im Schloss zu Besuch, die sich als Zukunftsortgestalterin für das alte Gemäuer einbringt. „Es ist sehr unterhaltsam. Das gesamte Ambiente im Schloss ist schön und passt gut zum Poetry Slam“, findet Wunram.

Der moderne Dichterwettbewerb war nur der Auftakt des ersten Literaturwochenendes im Schloss. Thomas Blennemann, der zu den Schlossbelebern vor Ort gehört und das Wochenende organisiert hatte, fasst zusammen: „Juliet Brook Blaut aus Tengen erzählte am Samstag aus dem Stegreif auf Vorschläge und Schlagworte vom Publikum.“ Die Geschichten, die dabei herausgekommen sind, seien bewegend und spannend gewesen, sowohl für Kinder als auch für Erwachsene. Am Sonntag habe dann Konrad Mautz aus Blumenfeld das Gewölbe im Schlosscafé gefüllt. „Er las mit viel Herzblut in Mundart alemannische Anekdoten und Gedichte, musikalisch begleitet von seinem Enkel Lennard an der Gitarre“, so Blennemann. Der Enkel habe mit ebenso viel Herzblut seinen ersten Auftritt vor größerem Publikum bestritten.

Zum Ausklang des Literaturwochenendes las Schlossbewohner Thomas Blennemann aus seinem ersten Buch „Meine Kühe – nicht dumm, aber lecker“ im vollbesetzten ehemaligen Schweinestall des denkmalgeschützten Altstadthäuschens „Obere Lade“. Und wird es eine weitere Auflage des Literaturwochenendes geben? Thomas Blennemann findet, mit dem breit gefächerten Programm sei es gelungen, den Besuchern den ehrfürchtigen Respekt vor der Poesie und Literatur zu nehmen. „Die Resonanz war so positiv, dass wir das im kommenden Jahr auf jeden Fall wiederholen und sogar etwas ausweiten werden“, so Blennemann.