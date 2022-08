Im September 2020 wurde es auf Eis gelegt, jetzt werden die Pläne für den Windpark Brand auf der Tengener Gemarkung Brand wieder aktuell: „Die Planungen der Hegauwind-Gruppe für einen zweiten Windpark im Landkreis Konstanz sind soweit gediehen, dass ein Antrag laut Bundesimmissionsschutzgesetz in den nächsten Wochen bei der Genehmigungsbehörde, dem Landratsamt Konstanz, eingereicht wird“, erklärt Bene Müller, Geschäftsführer des Singener Energie-Unternehmen Solarcomplex, in einer Pressemitteilung.

Drei Windräder sollen Strom für 10.000 Haushalte liefern

Beantragt werden laut Mitteilung drei Windkraftanlagen mit einer Nabenhöhe von 164 Metern und einer Leistung von jeweils 5,7 Megawatt. „Der prognostizierte Stromertrag für die drei Anlagen zusammen beträgt rund 30 Millionen Kilowattstunden pro Jahr. Dies entspricht dem privaten Strombedarf von rund 10.000 Haushalten“, schreibt Bene Müller weiter.

Mit der Projektierung und Antragstellung habe die Hegauwind-Gruppe, an der mehrere Stadtwerke und Energie-Unternehmen der Region beteiligt sind, wie bereits beim bestehenden Windkraft-Standort Verenafohren in Tengen-Wiechs am Randen die Firma Solarcomplex beauftragt.

Damals war es ein Rotmilan-Horst zu viel

Dabei war dem Projekt im September 2020 die Puste ausgegangen, das Genehmigungsverfahren ruhte. ‚Grund sind die Ergebnisse der aktualisierten Rotmilan-Kartierungen. Nach denen ist eine Genehmigungsfähigkeit mit der aktuellen Rechtslage nicht gegeben‘, sagte Bene Müller damals. Konkret sei ein Rotmilan-Horst zu viel für eine Baugenehmigung kartiert. Zuvor hatte es einen Bürgerentscheid in Tengen gegeben, bei dem sich rund zwei Drittel für den Windpark ausgesprochen hatten.

Gab Energiekrise erneuten Anstoß?

„Die letzten Monate haben uns noch einmal dramatisch vor Augen geführt, dass wir beim Ausbau Erneuerbarer Energien deutlich schneller werden müssen. Das gilt besonders für den Landkreis Konstanz, der zu den Schlusslichtern in Baden-Württemberg zählt“, wird Tengens Bürgermeister Marian Schreier in der Mitteilung zitiert. Daher freue er sich, dass bald der Genehmigungsantrag für einen zweiten Windpark auf Gemarkung der Stadt Tengen gestellt werde.

Eine Sofort-Maßnahme gegen steigende Energiepreise könne der Windpark aber nicht sein, wie Solarcomplex-Vorstand Bene Müller sagt: „Der Windpark Brand wird zwar zur Bewältigung der aktuellen Energiekrise keinen Beitrag mehr leisten, denn der Bau kann frühestens 2023 begonnen und 2024 abgeschlossen werden.“