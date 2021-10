Georg Eichkorn hat sein Herz an den Tennissport verloren. So drückt es Dagmar Strölin aus, neue Vorsitzende des Tengener Tennisclubs. Sie ehrte Eichkorn bei der Generalversammlung für seine 25-Jährige Tätigkeit im Vorstand, davon zuletzt als Vorsitzender.

Neues Ehrenmitglied: Georg Eichkorn. Er hat viele Jahre lang den Verein geführt, war aber auch sportlich erfolgreich. | Bild: Uli Zeller

Eigentlich sei er ja leidenschaftlicher Fußballspieler gewesen, sagte Strölin. Sein Herz ans Tennis verloren habe er aber durch seine Tochter Bianca, die sehr erfolgreich war. Er scheidet nicht aus dem Verein aus, sondern ist künftig für den Breitensport verantwortlich. Seine Tochter Bianca Maus, stellvertretende Vorsitzende, beschrieb: „Er organisiert lieber Turniere und ist sportlich aktiv. Es ist nicht sein Ding, große Reden zu schwingen.“ Die letzten acht Jahre habe er den Vorsitz des Vereins übernommen, weil es niemand anderes habe machen wollen. Von der Ehrung habe er sich sehr berührt gezeigt, erzählte seine Tochter. „Georg ist ein sehr ehrgeiziger Tennisspieler“, betonte Dagmar Strölin. Auch seine Hilfsbereitschaft stehe hervor: Wer ihn einfach anrufe und um Unterstützung bitte, erfahre diese. Eichkorn sage nie nein und bekomme das Anliegen immer irgendwie unter.

Tennisclub Tengen Dem Tennisclub Tengen gehören fünf Freiplätze, die 1988 bis 1989 gebaut wurden. Das Clubhaus des Vereins wurde 1994 bis 1996 gebaut und die Tennishalle mit drei Plätzen 2002 bis 2003. Diese sind derzeit durch einen Wasserschaden beeinträchtigt. Zum Tennisclub Tengen gehören 186 Mitglieder, darunter 141 Aktive. Gegründet wurde der Club 1988 als Unterabteilung des Fußballvereins SV Fortuna Tengen. Noch im gleichen Jahr wurde der Tennisclub ein selbstständiger Verein.

Zu den vielen Stunden, die Georg Eichkorn für den Tennisclub leistet, sind in den zurückliegenden Monaten noch einige hinzugekommen – die nicht nur ihn, sondern den ganzen Verein getroffen haben. „Im Juli hat es durch den vielen Regen einen Wasserschaden in der Tennishalle gegeben“, erläuterte Dagmar Strölin. Von der Seite des Fußballplatzes her sei Wasser in die Halle eingedrungen. Es habe sich hoch gedrückt und alle drei Sandplätze seien unter Wasser gestanden.

Tengen Nach langer Corona-Pause: Tengener Vereine starten wieder durch Das könnte Sie auch interessieren

Die Tennisspieler hatten schon befürchtet, dass sie so die Winterrunde nicht spielen können. Doch mit der geeigneten Technik und motivierten Mitarbeitern sei die Halle so weit wiederhergestellt worden, dass im Winter darin gespielt werden könne. „In den zwei Jahren davor ist der Hallensport im Winter wegen Corona ausgefallen. Jetzt haben wir schon befürchtet, dass es wegen des Hochwassers wieder nicht möglich ist“, fasst Dagmar Strölin zusammen.

Georg Eichkorns Wirken Georg Eichkorn (61) gehört seit 1996 zum Tengener Tennisclub. Er war von 1999 bis 2001 Jugendwart. Von 2001 bis 2013 Sportwart/Sportausschussvorsitzender. Von 2013 bis 2021 war er Vorsitzender des Tengener Tennisclubs. Bei der Generalversammlung wurde er zum Ehrenmitglied ernannt. Vorsitzende ist jetzt Dagmar Strölin, Bianca Maus ihre Stellvertreterin. Georg Eichkorn engagiert sich jetzt im Breitensport für Tennisinteressierte und ehemalige Tennisspieler. Sie können diesen Sport in den Wintermonaten an Samstagen von 15 bis 17 Uhr unter seiner Anleitung ausprobieren. Vorherige Anmeldung bei Georg Eichkorn, Telefonnummer (07736)7835.

Die Plätze seien wieder in gutem Zustand, resümiert die stellvertretende Vorsitzende Bianca Maus in der Generalversammlung. Die vielen ehrenamtlichen Stunden hätten sich gelohnt. Dennoch sei die Halle ein Provisorium, das im nächsten Jahr endgültig gerichtet werden müsse, betonte Strölin. Damit es keine weitere Überschwemmung in der Halle geben kann, werde die Stadt Tengen Maßnahmen zum Schutz gegen Oberflächenwasser ergreifen. Ein Graben soll zwischen Halle und Fußballplatz gezogen werden, berichtet die Vorsitzende.