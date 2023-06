Frisches Brot und Wurst sind auf dem Land keine Selbstverständlichkeit: Am Beispiel Tengen sieht man ein Spannungsfeld bei der Nahversorgung: der Bäcker kommt, der Metzger geht. Ein neuer Bäckerei-Verkaufsraum hat im Rathaus Watterdingen geöffnet. Aber die Metzgerei in Büßlingen hat geschlossen. Warum es im einen Fall geklappt hat – und im anderen wohl keine Metzgerei mehr geben wird.

Tengen Klein, aber Wein! Zweite Weinmesse im Schloss Blumenfeld zieht rund 200 Besucher an Das könnte Sie auch interessieren

Es herrscht reges Treiben im Verkaufsraum der neuen Bäckerei-Filiale in Tengen-Watterdingen. Es sind vorwiegend Kundinnen aus dem Dorf, die am ersten Öffnungstag einen Blick auf die Angebote der neuen Dorfbäckerei werfen wollen. So ein Glück wie im einwohnerstärksten Tengener Teilort Watterdingen (940 Einwohner) hat Büßlingen mit der zweithöchsten Einwohnerzahl (808) derzeit nicht. Ortsvorsteher Josef Ritzi berichtet: „Wir hatten bis vor Kurzem noch einen Metzger. Der hat jetzt auch zu gemacht.“

Vorgaben sind unrealistisch

Besonders traurig sei dies, da der Büßlinger Metzger auch Grundnahrungsmittel aus anderen Sparten verkauft habe. Ritzi nennt auch den Grund: Die Vorschriften seien zu aufwendig gewesen. Er rechnet nicht damit, dass bald wieder ein ähnliches Geschäft in Büßlingen öffnet. Es sei nicht realistisch, dass ein kleiner Betrieb in der Lage sei, alle vorgegebenen Regeln zu schultern.

Endlich wieder ein Bäcker in Watterdingen

Watterdingens Ortsvorsteherin Jennifer Maier dagegen hat Grund, sich zu freuen – sie findet es aber nicht selbstverständlich, dass es in ihrem Heimatdorf nun wieder Brot, Torten und vieles mehr zu kaufen gibt. Der Bäckermeister, der die Filiale bisher betrieben hat, ging in den Ruhestand und damit schloss das Geschäft in Watterdingen die Pforten. „Die Stadt war danach sehr großzügig bei der Renovierung des Raumes“, erklärt die Ortsvorsteherin, ohne genaue Zahlen zu nennen. T

Die Fenster sehen unterschiedlich aus. Warum bloß sind alle Fenster weiß – und nur ein Fenster des Rathauses in Tengen-Watterdingen sieht grau aus? Ortsvorsteherin Jennifer Maier hat bei der Eröffnung der neuen Bäckereifilliale verraten, woran das liegt. Bild: Uli Zeller

engens ehemaligen Bürgermeister Marian Schreier hebt sie dabei mehrmals ausdrücklich lobend hervor. Schreier sei die Renovierung wichtig gewesen. Auch mit dem Gesundheitsamt habe Schreier frühzeitig Kontakt aufgenommen und Begehungen vor Ort gemacht. „Das ist alles nicht selbstverständlich“, betont Maier. Überrascht sei sie gewesen, dass der inzwischen in Berlin tätige ehemalige Schultes sich sogar am Wochenende vor der Eröffnung noch mal bei ihr gemeldet und nach dem Stand der Dinge erkundigt habe.

Tengen Ein geselliger Metzger und ein schlitzohriger Kommandant: Diese Zwei brennen für die Feuerwehr Das könnte Sie auch interessieren

Matthias Riegger, der ab sofort in den Verkaufsräumen in Watterdingen eine Filiale der Bäckerei Kutmühle betreibt, beschreibt die Vorgeschichte so: „Bäcker Waldschütz hat uns damals wegen einer Übernahme der Bäckereifiliale angeschrieben und auf die frei werdenden Räume aufmerksam gemacht.“ Der herzliche Empfang der Stadt habe den Betrieb in der Entscheidung bekräftigt. Inzwischen ist der Raum grundrenoviert. Die Decke sei komplett neu, ebenfalls die Beleuchtung. Auch die Wände seien neu verspachtelt und gestrichen, zeigt die Ortsvorsteherin im Verkaufsraum. Im Moment gibt es außer Brot und Torten auch noch einiges an Grundnahrungsmitteln, die man im Dorf jetzt schnell zu Fuß holen kann. Die Filiale habe künftig von Montag bis Samstag jeden Morgen geöffnet. „Es muss sich alles erst einspielen“, erklärt Inhaber Matthias Riegger. Die nächsten Monate wolle man ganz besonders auf die Kundenwünsche hören – daraufhin könne man Sortiment und Öffnungszeiten auch noch anpassen.

Übergabe Auch im benachbarten Engen geht eine Ära zu Ende: Die Bäckerei Waldschütz hat kürzlich alle Rechte und Pflichten der Firma Schneckenburger übergeben. Von den sieben Filialen der Bäckerei Waldschütz wird Schneckenburger die Bäckereitheken im Edeka Holzky und der Netto-Filiale in Engen und Aach weiterführen. (sk)

Tengens Bürgermeister Selcuk Gök sagt dazu: „Die Eröffnung der Bäckerei in zentraler Lage in Watterdingen trägt zur Attraktivität des großen Ortsteils bei.“ Eine Bäckerei gehöre zur Versorgung vor Ort und der Bäckerberuf sei ein Handwerk, welches schwer am kämpfen ist. Umso mehr freue es Gök, dass es gelungen ist, eine Filiale im Ortsteil zu eröffnen. „Gerade bei guten Wetter wird man sicherlich die Möglichkeit haben, im Außenbereich zu sitzen und das Miteinander im Ort zu genießen“, entwirft Gök Perspektiven auf die Zukunft. Die Bäckerei sehe er auch als einen Ort der Begegnung.