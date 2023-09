Das weiß nicht jeder, aber die Kinder wissen es jetzt: Clown & Römer ist der Name der Narrenzunft in Büßlingen, in Watterdingen hausen die Biberjohlis – und in Wiechs treiben die Grenzgeister ihr Unwesen. Dieses Wissen wurde den Kindern nicht im Frontalunterricht vermittelt, sondern mit einer kreativen Narrenrallye, die der Förderverein des Tengener Narrenvereins Kamelia im Rahmen des Sommerprogramms auf die Beine gestellt hat. So nebenbei haben die Mädchen und Jungs dort auch erfahren, dass zur Kamelia die Figuren Graf, Burgnarren und Burgknappen gehören.

„Bei einer Schnitzeljagd zur Föhrlehütte mussten die Kinder an verschiedenen Stationen Aufgaben lösen“, berichtet Andreas Graf vom Förderverein. Dabei hätten sie nicht nur die verschiedenen Hästräger kennengelernt, sondern auch die dazugehörigen Narrenrufe. Bei einem Lückentext mussten sie den Watterdinger Narrenmarsch vervollständigen – an einer anderen Station ein Kamel legen. Dazu durften sie alle Materialien verwenden, die unterwegs zu finden waren, also beispielsweise Steine, Äste und Blätter.

Die Kinder kennen sich nun also aus mit der Tengener Fasnacht. Sie haben gehört, dass man die Roten Füchse in Uttenhofen und die Buschelewiber in Weil findet. Talheim kennen sie als Heimat der Lehmbuddler und die Kistenfeger suchen sie in Blumenfeld.

Die Wetterprognosen seien für den Tag durchwachsen gewesen. Am Ende ging alles gut. „Auf dem Weg haben wir zwar ein paar Regentropfen abbekommen, aber das hat niemand gestört“, fasst Andreas Graf vom Förderverein zusammen.

Marina Reithinger (8) hat es gefallen. Sie sagt: „Die Schnitzeljagd war cool, ich mach nächstes Jahr wieder mit.“ Maximilian Meier (7) berichtet: „Die Nachtwanderung war ganz schön gruselig.“ Betreuerin Alexandra Zeller fasst danach zusammen: „Es war schön, zu sehen, wie begeistert die Kinder mitgemacht haben und was für ein Spaß sie an der Fasnacht und am Brauchtum haben.“