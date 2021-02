Alisha Schroff ist die einzige Zunftmeisterin auf Tengener Gemarkung. Sie gehört zu den Grenzgeistern in Wiechs.

Singen - Hegau Hegauer Gastronomen sind frustriert und fühlen sich abserviert Das könnte Sie auch interessieren

Bereits bei seinem Wahlkampf 2014 hatte der damalige Bewerber und heutige Bürgermeister Marian Schreier die Frauenpower von Tengen-Wiechs gelobt. Dieses Kompliment bezog sich damals wohl vor allem auf die Ortsvorsteherin Gabi Leichenauer.

Gabi Leichenauer, Ortsvorsteherin von Wiechs am Randen. | Bild: SK

Inzwischen haben die Frauen ihren Einfluss in Wiechs weiter ausgebaut. Auch die Narrenzunft Grenzgeister wird ja von einer Frau geführt, Alisha Schroff ist die Zunftmeisterin. Sie resümiert über die durch Corona eingeschränkte Fasnacht 2021: „Trotz allem sind wir Grenzgeister ein super Haufen, halten zusammen und lassen uns auch durch die aktuelle Situation nicht unterkriegen.“ Mitglieder und Bürger von Wiechs seien natürlich traurig, dass dieses Jahr keine Fasnacht stattgefunden hat. Immerhin habe man letztes Jahr viele Altkleider in Wiechs gesammelt. „Diese kommen 2022 an und um die Waschbachblickhalle“, so Schroff. Die Sammlung gehe weiter, sobald es die Pandemie-Lage wieder zulasse.

Auch die Narrenzunft Grenzgeister wird ja von einer Frau geführt, Alisha Schroff ist die Zunftmeisterin. | Bild: Verein

Auch hätten die Narren am SÜDKURIER-Wettberwerb teilgenommen und ein kleines Video gedreht. „Von den Hasen aus Anselfingen wurden wir im Herbst 2020 zur Klopapierchallenge nominiert“, berichtet die Zunftmeisterin. Auch davon gebe es ein lustiges Video – und die Nachbarn in Uttenhofen und Wiechs wurden weiter nominiert.

Frei Verfügbar Nichts mehr verpassen mit der Hegau-Mail: So erhalten Sie kostenlos die Themen ihrer Heimat am Morgen Das könnte Sie auch interessieren

Der Bunte Abend fiel ebenfalls aus. Aber der Chrisbaum sei zum Narrenbaum geworden. „Es war schön im Dorf zu sehen, dass die meisten Haushalte dem gefolgt sind und ihr Haus wunderbar fasnachtlich dekoriert haben und ihren eigenen kleinen Narrenbaum vor dem Haus hatten“, so Schroff.

Bunte Truppe: Verdiente Narren haben Auszeichnungen verdient, doch in diesem jahr ist dies schwer gefallen und soll 2022 nachgeholt werden. | Bild: Verein

Und weiter: „In der Fasnetswoche vor dem Schmutzigen Donnerstag waren einige von uns sehr fleißig und haben schöne Schmugglersäckle für das ganze Dorf gerichtet für die Fasnet dahom.“ Diese seien bunt bepackt gewesen mit Konfetti, Luftschlangen, Luftballons, „Klöpferle“ und Gutzle. Alisha Schroff ist sich sicher: „Die Leute im Dorf hatten eine riesige Freude“ – und gemeinsam freuen sie sich nun alle auf die Fasnacht 2022.