Am Donnerstag, 30. September, steigt im Schlosshof Blumenfeld von 19 bis 21 Uhr ein weiteres Konzert. Einlass ist ab 18.30 Uhr, wie die Schlosspioniere in einer Pressinformation erklären. Es gebe keine Tickets. Plätze seien vorhanden, solange der Vorrat reicht.

Poetischer Pop und krachender Rock

Es spielt Delta Fuchs light, die Duo-Variante der regionalen Newcomer Band Delta Fuchs. Lead-Gitarrist Damiano Iacopini sowie Sänger und Songwriter Florian Ritzi versprechen laut Einladung poetischen Pop in Bluesästhetik, der auf krachenden Rock treffe. „Zieht Euch warm an, packt eine Decke ein und lasst uns gemeinsam die tolle Akustik im Schlosshof genießen“, so die Pioniere. Getränke gebe es wie immer vor Ort. Der Eintritt ist frei, Spenden sind allerdings willkommen.

Der Veranstalter hofft auch diesmal auf schönstes Spätsommerwetter – sollte die Veranstaltung wetterbedingt verschoben werden müssen, wird auf der Webseite von Schloss Blumenfeld darüber informiert.

Klein, unkompliziert, authentisch

Die Hofkonzerte im Schloss Blumenfeld wurden im Rahmen des „Summer of Pioneers“ am 9. September gestartet. Die Bühne im Schlosshof ist für lokale, regionale und überregionale Künstlerinnen und Künstler gedacht. Die Konzerte sollen klein, unkompliziert und authentisch sein: Bei der Premiere waren knapp 100 Gäste im Schlosshof.

Beim „Summer of pioneers“ (Sommer der Pioniere) probieren rund 20 Digitalarbeiter und Kreative Landleben auf Zeit aus. Seit Juni und noch bis Dezember leben sie im Schloss Blumenfeld, wo sie an ihren Projekten arbeiten. Die meisten Pioniere arbeiten Vollzeit und bringen sich nebenher noch für das Schloss ein.

Die Teilnehmer zahlen für ein Zimmer im Schloss Blumenfeld nur 150 Euro Warmmiete – einschließlich Nebenkosten, Internet und weiterer Infrastruktur. Die Stadt Tengen erhofft sich von den kreativen Köpfen unter anderem zukunftsweisende Ideen und Konzepte für die Nutzung des Schlosses. Mehr dazu gibt es auf der Webseite der Tengen-Pionieers.