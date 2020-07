Es sollte ein schöner Urlaub auf den Höhen des Hegau werden. Doch für vier Gäste des Tengener Campingplatzes endete er in der Nacht auf Freitag mit einer Katastrophe. Dabei dürfte das Unglück ganz gemütlich begonnen haben. „Die Gruppe saß bei einem Wohnwagen beisammen“, berichtet Tatjana Deggelmann von der Pressestelle des Konstanzer Polizeipräsidiums. Zu vorgerückter Stunde sei versucht worden, eine große Edelstahl-Feuerkugel mit Ethanol als Brennstoff zu befüllen. Doch dann passierte es: Eine Stichflamme bildete sich und vier Personen wurden schwer verletzt.

Gegen 22.40 wurde die Rettungsleitstelle von den geschockten Zeugen telefonisch informiert. Die Verantwortlichen der Integrierten Leitstelle (ILS) in Radolfzell organisierten einen Großeinsatz, um den Brandopfern schnell helfen zu können. Vier Rettungshubschrauber wurden Richtung Campingplatz angefordert. „Christoph 11 kam aus Villingen-Schwenningen„, berichtet Uwe Rudolf als Leiter der ILS. Ein weiterer Helikopter wurde aus München angefordert, da die Kollegen aus Friedrichshafen nachts nicht fliegen dürfen. Zwei Rettungshubschrauber sind aus der Schweiz zu dem Großeinsatz von Polizei und Rettungsdienst angefordert worden.

Aus solch einer Feuerkugel entwich laut Polizei die Stichflamme. | Bild: Hersteller

Noch ist völlig unklar, wie es zu dem Unglück kommen konnte. „Nach dem Befüllen einer Feuerkugel mit Ethanol aus einem Kanister kam es aus noch nicht genau bekannter Ursache zu einer Stichflamme und in der Fortfolge zum Entzünden des Ethanols„, heißt es im Bericht des Führungs- und Lagezentrums des Polizeipräsidiums am frühen Freitagmorgen. Durch das teilweise verschüttete und brennende Ethanol hätten sich vier Feriengäste im Alter von 36 bis 43 Jahren schwere Brandverletzungen zugezogen. „Der Rettungsdienst war mit insgesamt 35 Rettungskräften vor Ort“, schreibt Andre Mayer in der Schnellmeldung. Die vier Verletzten wurden mit den Hubschraubern in Spezialkliniken geflogen. Aufgrund glücklicher Umstände und des beherzten Eingreifens eines Zeugen sei es gelungen, die Flammen schnell zu löschen, so dass auf dem Campingplatz kein weiterer Schaden entstand.

Der Tengener Campingplatz ist idyllisch am Rande der Kleinstadt auf den Anhöhen der Hegaulandschaft gelegen. | Bild: Helmut Groß

Jetzt ermittelt der Kriminaldauerdienst des Polizeipräsidiums Konstanz, wie es zum Unglück kommen konnte. „Die Zeugenbefragungen dauern noch an“, berichtet Pressesprecherin Tatjana Deggelmann.

