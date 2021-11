von Elisabeth Stauder

Mit dem Spatenstich für den Bürgersaal geht die Stadt Tengen einen weiteren Schritt in Richtung der Stärkung des Rathausbereiches als neue Ortsmitte. Mit einer Fertigstellung des Projektes ist voraussichtlich im September 2022 zu rechnen.

Dann ist der Kastanienplatz neben dem Rathaus und dem neuen Ärztehaus nach drei Seiten abgegrenzt – die perfekte Ortsmitte.

Die zweite von vier Aufgaben beginnt

Bedingt durch ihre historische Entwicklung, die Stadt Tengen ist aus mehreren Teilen zusammengesetzt, hat die heutige Kernstadt bislang keine Ortsmitte. Deshalb war es eine von vier Aufgaben des Planungswettbewerbs, den die Stadt Tengen 2018 ausgeschrieben hatte, eine neue Ortsmitte zu schaffen.

Aufgabe des Wettbewerbes war es zudem, ein Bebauungskonzept für ergänzende Räume für die Feuerwehr und für einen Bürgersaal zu erstellen. Außerdem sollte in diesem Rahmen geprüft werden, ob ein Ärztehaus in der Nähe des Rathauses als ergänzende Nutzung sinnvoll ist. Sieger dieses Wettbewerbes wurden die Planstatt Senner aus Überlingen und das Architekturbüro Bäuerle aus Konstanz.

Neuer Veranstaltungsraum zwischen Ärztehaus und Musikpavillon

Die Prüfung hinsichtlich des Ärztehauses ergab ein eindeutiges „Ja“. Der Bau wurde im Frühjahr 2019 angegangen. Dafür wurde eine Genossenschaft gegründet. Seit dem Sommer sind in das Objekt neben einer Gemeinschaftspraxis für Allgemeinmedizin, eine Zahnarztpraxis, eine Tagespflege und eine Kinderkrippe eingezogen. Das Gebäude gilt als das erste genossenschaftliche Ärztehaus in Baden-Württemberg.

Zwischen Ärztehaus und dem Musikpavillon wird nun der neue Bürgersaal mit einer Nutzfläche von rund 300 Quadratmetern als Holzkonstruktion errichtet. Dafür musste das DRK-Heim, früher das „Milchhüsle“, wie sich Bürgermeisterstellvertreter Adelbert Zeller beim Spatenstich erinnerte, abgerissen werden. Das Rote Kreuz wurde in der Alten Grundschule untergebracht.

Bürgersaal wird benötigt

Dass es den Bürgersaal ob der hohen Kosten braucht, begründete Bürgermeister Marian Schreier beim Spatenstich. Das Projekt hat ein Kostenvolumen von 1,9 Millionen Euro. 900.000 Euro davon würden aber durch Zuschüsse vom Ausgleichstock und vom Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum sowie der KfW ausgeglichen.

In der Kernstadt gebe es mit der Randenhalle lediglich eine Versammlungsstätte, die durch den Sportbetrieb jeden Abend belegt sei, so Schreier. Bei Veranstaltungen wie Versammlungen und Schulungen müsse daher der Sport weichen, was auf Dauer nicht zu verantworten sei. Der Sitzungssaal im Rathaus musste aufgrund des erhöhten Platzbedarfs der Verwaltung zu Büros umgebaut werden.

So wird die künftige Ortsmitte eingerahmt. Oben im Bild das Ärztehaus, daneben der Bürgersaal, der durch eine Dachkonstruktion mit dem Musikpavillon verbunden wird und als dritte Abgrenzung das Rathaus.

Zudem fehle es im Rathaus an einem Trauzimmer. Somit solle der neue Bürgersaal unter anderem für diese Zwecke genutzt werden. „Ich gehe davon aus, dass der Saal sehr gut ausgelastet sein wird“, so Schreier. Er ist zuversichtlich, dass am Schätzelemarkt 2022, der hoffentlich wieder stattfinden wird, der neue Bürgersaal bereits genutzt werden kann.

Das letzte Projekt des Wettbewerbes, die ergänzenden Räume für die Feuerwehr, steht auf der Prioritätenliste an dritter Stelle und wird verwirklicht, wenn es die Finanzen zulassen, so Schreier auf Nachfrage.