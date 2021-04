Sie lassen sich nicht von einem Virus unterkriegen. Und wenn es auch nicht absehbar ist, wann der Bürgerverein Linde in Büßlingen wieder für seine Gäste öffnen kann, machen sie dennoch das Beste daraus. „Wir wollen in dieser verzwickten momentanen Lage zeigen, dass auch weiterhin unsere ehrenamtlichen Angebote gepflegt werden“, fasst Ulrich Ritzi zusammen. Er gehört zu den Pionieren des Bürgervereins. Und auch wenn er jetzt die Vorstandsschaft abgegeben hat, unterstützt er den Verein dennoch weiterhin kräftig. Zum Beispiel an diesem Tag in der Küche.

Klaus Heilig kassiert beim Straßenverkauf und berichtet: „Die Aktion wurde gut angenommen. Wir sind absolut zufrieden. Das Team ist motiviert und es macht Spaß.“ Marta Kümmerle vom Mittwochs-Team bedient die Gäste beim Straßenverkauf. Sie bringt die vorbestellten Spaghetti Bolognese oder Bandnudeln. Die Bedienung findet am Tresen der Begegnungsstätte statt. Damit unnötige Kontakte vermieden werden, bei denen das Corona-Virus weitergegeben werden kann, durchlaufen die Gäste die Linde wie in einer Einbahnstraße.

Klaus Heilig vom Bürgerverein Linde bedient die Besucher beim Straßenverkauf mit „Gute-Laune-Gerichten“, bestehend aus verschiedenen Nudeln, Soßen und Salat. Für das Foto hat er kurz seine Mund-Nasen-Bedeckung abgenommen. | Bild: Uli Zeller

Maximal zwei Besucher dürfen sich in den Räumen aufhalten – Masken und Sicherheitsabstand sind obligatorisch. Josef Ritzi, auch bekannt als „Hasen-Sepp“, hat gerade sein Menü abgeholt und sagt: „Wenn die Linde was anbietet, unterstützen wir sie gern.“ Margot Giner durchläuft gerade ebenfalls die Büßlinger Nudel-Einbahnstraße quer durch die Linde und freut sich über die Gute-Laune-Gerichte des Bürgervereins. „Ich gehöre zu den Lindenblüten“, erklärt sie. Damit ist ein Stammtisch mit Frauen gemeint, der sich normalerweise einmal in der Woche in der Linde trifft. Auch Irma Lauber ist Stammgast in der Linde. Ebenfalls besucht sie den wöchentlichen Treff der Lindenblüten. „Ohne Linde fehlt uns was“, findet sie.

Als die beiden Damen die Linde verlassen, hört man eine von beiden rufen: „Mached bald wieder mol uff. Mir weled mol wieder ä Bier trinke.